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Von Skejls, suprug pevačice Trine Brekston, preminuo je u 58. godini nakon borbe sa zdravstvenim problemima. Porodica poznate muzičarke potvrdila je tužnu vest u četvrtak.

"Sa velikim bolom u srcu objavljujemo da je preminuo Von Skejls, voljeni suprug Trine Brekston. Porodica je zahvalna na vašim mislima i molitvama, ali u ovim teškim trenucima moli za privatnost",izjavio je njen predstavnik za medije Dejvid Robinson u saopštenju za portal Bossip, koji je prvi preneo ovu vest.

Prema navodima, Von je preminuo u četvrtak oko dva sata ujutru u Atlanti, usled problema sa srcem. Zvanični uzrok smrti za sada nije objavljen.

Ljubavna priča pred TV kamerama

Trina (51) i Fon venčali su se u decembru 2019. godine u Sent Luisu, nakon što su se upoznali preko zajedničkih prijatelja. Publikom omiljeni par je svoju ljubavnu priču delio sa gledaocima u rijaliti programima "Braxton Family Values" i "The Braxtons".

"Izuzetno je pririjatan sagovornik i zaista sam uživala u svakom razgovoru sa njim", izjavila je Trina o njihovom odnosu u intervjuu za magazin ESSENCE 2019. godine. Te iste godine, za Entertainment Tonight otkrila je koliko joj je Von bio velika podrška tokom teškog perioda kada je žalila za bivšim suprugom Gejbom Solisom, koji je preminuo 2018. godine.

Toni Brekston Foto: Andy Martin Jr. / Zuma Press / Profimedia

Deo poznate muzičke dinastije

Šira javnost upoznala je Vona upravo preko Trine, mlađe sestre R&B legende Toni Brekston. Sestre su početkom devedesetih godina osnovale popularnu muzičku grupu The Braxtons, zajedno sa ostalim sestrama Tresi, Tovandom i Tamar, pre nego što je Toni započela svoju izuzetno uspešnu solističku karijeru.

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