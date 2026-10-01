Slušaj vest

Slavni holivudski glumac Ben Aflek podelio je uznemirujuće iskustvo iz svog tinejdžerskog doba, otkrivši da je bio žrtva ulične pljačke koju je izveo mladić koji je u kasnijim godinama oduzeo nekome život.

Aflek (54) je o ovom zaboravljenom događaju govorio tokom gostovanja u podkastu "Ulica na kojoj si odrastao", čiji je domaćin Keri Vošington. Neprijatna situacija odigrala se kada je imao tek 15 godina i živeo u Kembridžu, u saveznoj državi Masačusets. Prisećajući se tog perioda, režiser i glumac naglasio je da je odrastao okružen "mnogim ljudima iz radničke klase i siromašnima koji su imali osećaj da se bore za opstanak", među kojima se našao i budući ubica.

Pogledajte u galeriji fotografije Bena Alfeka:

1/4 Vidi galeriju Ben Aflek ofarbao kosu i bradu Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia, Image Press Agency / ddp USA / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Susret sa naoružanim napadačima

Napad se dogodio dok se vraćao sa nastave, o čemu je glumac detaljno posvedočio: "Sećam se da sam se vraćao kući iz škole, imao sam možda 15 godina, i video sam dva klinca sa kapuljačama na drugoj strani ulice."

Spazivši kako mu se nepoznati mladići približavaju sa različitih strana trotoara, obuzeo ga je nagonski osećaj za opasnost. Kako je objasnio, u takvim momentima u glavi se javlja misao: "’Dobro, ili ću pobeći', mada je, naravno, najgora stvar koju možeš da uradiš upravo bekstvo", što smatra sasvim prirodnom reakcijom na pretnju.

Preokret u opasnoj situaciji

Uprkos strahu, odlučio je da ostane na mestu, verujući da će tako izbeći dalju eskalaciju: "Umesto toga, rekao sam sebi: ’Neću bežati, ne plašim ih se’."

Međutim, mladići su odmah potegli oružje i presreli ga: "Odmah su mi prišli, zgrabili me i izvadili nož: ’Daj pare.’ A ja sam reagovao sa: ’O!’ Bio sam uplašen."

Ben Aflek Foto: Printscreen/ YouTube/ Theo Von

Ipak, tok pljačke se naglo promenio u trenutku kada je shvatio o kome je reč: "Krajičkom oka sam shvatio ko su: prepoznao sam ih sa bejzbola", ispričao je Aflek, dodajući: "Bili su to stariji momci koje sam poznavao i rekli su: ’O, pa zdravo, šta ima?’"

Pošto su uvideli da ih je prepoznao, odustali su od daljeg napada, a Aflek je dodao: "Valjda sam se izvukao". Dok je za njega ta drama tada okončana, jedan od napadača nastavio je sa ozbiljnim kriminalnim delima i naposletku završio iza rešetaka zbog počinjenog ubistva.

Pogledajte video: Svađa Džej Lo i Bena Afleka