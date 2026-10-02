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Jedna od najprepoznatljivijih figura ekstremnog metala, Konrad „Kronos“ Lant, preminuo je u 63. godini. Pevač i basista britanske grupe Venom ostavio je iza sebe muzičko nasleđe koje je daleko prevazišlo okvire jednog benda, a njegov uticaj oseća se u čitavim generacijama metal muzičara. Uzrok smrti nije saopšten.

Kronos je od samih početaka bio jedna od ključnih figura Venoma, benda koji se krajem sedamdesetih pojavio sa zvukom znatno sirovijim, mračnijim i agresivnijim od onoga što je tada dominiralo hard rok i hevi metal scenom.

Konrad Kronos Lant, pevač i basista grupe Venom Foto: Terje Dokken / Gonzales Photo / Profimedia

Upravo ta kombinacija brutalne energije, provokativne estetike i odbijanja tadašnjih muzičkih pravila učinila je Venom jednim od sastava koji su otvorili vrata onome što će kasnije biti poznato kao ekstremni metal.

Jedan album promenio je istoriju žanra

Posebno mesto u istoriji benda pripada albumu „Black Metal“ iz 1982. godine. Njegov naslov vremenom je prerastao u naziv čitavog muzičkog pravca, koji će se tokom narednih decenija razviti u jednu od najprepoznatljivijih grana ekstremnog metala.

Iako zvuk Venoma nije bio identičan onome što se danas smatra klasičnim black metalom, bend je snažno uticao na izvođače koji su kasnije oblikovali i black i death metal scenu.

Kronos je tokom svoje karijere ostao usko vezan za identitet benda, uprkos promenama postava i različitim fazama kroz koje je Venom prolazio. Paralelno je radio i na sopstvenim projektima pod imenom Cronos, dok je grupa nastavila da objavljuje muziku i nastupa širom sveta.

Konrad Kronos Lant, pevač i basista grupe Venom Foto: Terje Dokken / Gonzales Photo / Profimedia

Poruka sina rasplakala fanove

Nakon njegove smrti oglasio se i Kronosov sin, koji je u emotivnoj poruci zahvalio publici što je njegovog oca pratila tokom svih tih godina.

- Želim da zahvalim svim fanovima na podršci koju ste mom ocu pružali tokom godina. Znam da mu je to mnogo značilo. On je ostavio svoju dušu, a njegova muzika će živeti dalje. Legenda o Kronosu nikada neće umreti - navodi se u njegovoj poruci.

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