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Novi sukob Hale Beri i njenog bivšeg supruga Olivijea Martineza prerastao je u ozbiljan sudski spor zbog njihovog 12-godišnjeg sina Masea. Francuski glumac obratio se sudu zahtevajući samostalno starateljstvo i zaštitnu meru, uz tvrdnje da je Beri fizički napala dečaka tokom svađe krajem septembra. Glumicin pravni tim sve optužbe kategorički odbacuje.

Prema dokumentima koje je Martinez podneo sudu u Los Anđelesu, sporni događaj navodno se odigrao 26. septembra u domu slavne glumice. On tvrdi da je rasprava počela dok se Maseo igrao koristeći naočare za virtuelnu realnost, nakon čega mu je majka navodno uputila uvredljive reči.

Pogledajte u galeriji njihove fotografije pre razvoda:

1/5 Vidi galeriju Hale Beri i Olivije Martinez tokom zajedničkog pojavljivanja pre razvoda Foto: MAGNETIC MEDIA PRODUCTIONS / Album / Profimedia, Katy Winn / INSTAR Images / Profimedia, David Livingston / Getty images / Profimedia

Martinez tvrdi da je sukob prerastao u fizički obračun

Martinez u podnesku navodi da je svađa potom eskalirala i da je Hale Beri navodno nasrnula na sina, uhvatila ga oko vrata i davila ga. Prema njegovim tvrdnjama, u kući se u tom trenutku nalazio i njen verenik Van Hant.

- Situacija je eskalirala i ona je skočila na našeg sina i počela fizički da se bori sa njim - naveo je Martinez u sudskim dokumentima.

On tvrdi i da ga je Maseo ubrzo pozvao, uznemiren i uplašen, moleći ga da dođe po njega. U podnesku se navodi da dečak nakon incidenta navodno nije želeo da se vrati u majčin dom.

Pogledajte u galeriji njene fotografije sa sadašnjim verenikom:

1/5 Vidi galeriju Hale Beri sa verenikom Vanom Hantom Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia, @fotokibit / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Tvrdi da se slične situacije nisu dogodile samo jednom

Martinez svoje optužbe nije ograničio samo na događaj od 26. septembra. Prema njegovim navodima, Hale Beri je i ranije imala fizičke sukobe sa sinom, uključujući situacije u kojima ga je navodno obarala na pod i primoravala da „tapka“, odnosno da signalizira da se predaje.

U dokumentaciji je izneo i tvrdnje o verbalnim i emocionalnim sukobima koji su se, prema njegovom viđenju, dešavali tokom prethodnih godina. Zbog svega toga Martinez je zatražio samostalno pravno i fizičko starateljstvo nad Maseom, kao i privremenu zaštitu za sebe i sina.

Sud privremeno ograničio viđanje

Foto: Katy Winn / INSTAR Images / Profimedia

Sud je nakon podnošenja zahteva odobrio privremenu zaštitnu meru.Hale Beri nije u potpunosti zabranjen kontakt sa sinom, ali su njena viđanja privremeno ograničena na termine koje je odredio sud, uključujući dva dana tokom nedelje i svaki drugi vikend. Sledeće ročište zakazano je za 16. oktobar. Bivši supružnici upućeni su i na poverljivu medijaciju kako bi pokušali da reše spor oko starateljstva.

Hale Beri odbacuje optužbe bivšeg supruga

Sa druge strane, pravni tim Hale Beri tvrdi da Martinezove optužbe ne odgovaraju stvarnom stanju stvari.

Njena advokatica Marina Bek ocenila je podnesak kao neosnovan i namerno obmanjujući, uz tvrdnju da postoje ranije sudske odluke i dokazi koji se odnose na Martinezovo postupanje, uključujući navodno nepoštovanje sudskih naloga i ometanje pojedinih terapijskih i obrazovnih mera namenjenih njihovom sinu.

Hale Beri i Olivije Martinez tokom zajedničkog pojavljivanja pre razvoda Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

- Hale je navikla na ovakvo nečuveno ponašanje gospodina Martineza i, iako je duboko tužna, neće dozvoliti da je to odvrati od borbe za Maseove najbolje interese i pružanja ljubavi i podrške koja mu je potrebna - navodi se u saopštenju njene advokatice.

Njihov spor traje godinama

Hale Beri i Olivije Martinez venčali su se 2013. godine, a razišli dve godine kasnije.Razvod je formalno okončan 2023, kada je dogovoreno zajedničko pravno starateljstvo nad Maseom, ali su nesuglasice u vezi sa odgajanjem deteta nastavile da se pojavljuju i nakon razvoda.

Glumica iz prethodne veze sa Gabrijelom Obrijem ima i ćerku Nalu.

Video: Hale Beri