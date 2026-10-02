Glumac Čed Lou s ćerkom koja je tragično stradala

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Vest o preranoj smrti trinaestogodišnje Fione Lou potresla je javnost. Ćerka glumca Čeda Loua i producentkinje Kim Pejntor preminula je u utorak, 29. septembra 2026. godine u ranim jutarnjim satima u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi. Zvanični izveštaj medicinskog veštaka, objavljen 1. oktobra, potvrdio je da je reč o samoubistvu.

Povodom ove tragedije, Čad Lou i Kim Pejntor izdali su zajedničko saopštenje u kome su naveli da su skrhani bolom. Svoju ćerku opisali su kao pametnu, darovitu i dragu devojčicu čija je strast bio ples, dodajući da je uživala u neizmernoj ljubavi svojih sestara, sedamnaestogodišnje Mejbel i desetogodišnje Niksi Barbare.

Emotivnom porukom oglasio se i njen deda Čarls Čak Lou, koji se uz fotografiju unuke oprostio rečima želja za njen večni mir. Celokupna porodica, uključujući i strica Roba Loua, prolazi kroz izuzetno težak period dok sa svih strana pristižu izrazi saučešća. Članovi porodice istakli su da je Fiona unostila radost u njihove živote, uputivši apel svima koji prolaze kroz mentalne krize da potraže stručnu pomoć.

Velika tuga među vršnjacima i nastavnicima

Prema rečima bliskih osoba iz školskog okruženja, Fiona je bila izuzetno uvek dobroćudna, mirna i voljena među drugarima, koje je njen nagli odlazak duboko pogodio. Uprava obrazovne ustanove obavestila je roditelje i angažovala timove za psihološku podršku kako bi pomogla učenicima i nastavnom osoblju u savladavanju šoka.

Inače, Čad Lou je u više navrata u javnosti govorio o sreći koju mu donosi uloga oca, a povodom Fioninog trinaestog rođendana prošlog novembra poželeo joj je da nastavi da kroz život ide sa osmehom i plesom.

Ova tragedija dodatno je pogodila porodicu koja se početkom 2025. godine suočila sa gubitkom doma u požaru u Pasifik Palisejdsu. Glumac je tada, uz fotografije dece sa mesta nesreće, isticao ponos zbog njihove hrabrosti i naglašavao da mu je roditeljstvo najvažniji životni oslonac.

Biografija Čada Loua

Čad Lou (58), mlađi brat poznatog glumca Roba Loua, u braku je sa producentkinjom Kim Pejnter od avgusta 2010. godine. Pored Fione, par ima još dve ćerke - Mejbel (17) i Niksi (10). Pre ovog braka, Čad je osam godina bio u bračnoj zajednici sa dvostrukom oskarovkom Hilari Svonk, od koje se razveo 2006. godine.

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