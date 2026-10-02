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"Ako vam ga prepišu, dolazim direktno na vrata", poručuje Megan Foks iz pripijenog crvenog kombinezona. Glumica u novoj reklami američke zdravstvene kompanije Ro predstavlja sam preparat Ro Sparks, namenjen muškarcima koji imaju probleme sa erekcijom.

Za People je objasnila da humorom želi da olakša razgovor o temi koju mnogi doživljavaju kao neprijatnu.

"Osećam se kao da sam rođena za ovo. Nema bolje osobe za ovaj projekat. Zašto tešku temu čini još težom? Stvar je svakako ozbiljna, pa neka bar bude zabavna", izjavila je Megan koja je i u reklami prenela publici opaske:

"Ako vam ga prepišu, dolazim direktno na vrata. Ne brinite, pakovanje je vrlo diskretno".

Osim toga, Megan je istakla da želi da pomogne u razbijanju stigme koja nastaje tokom razgovora o erektilnoj disfunkciji.

"Nisi slomljen. U redu si. To je nešto o čemu možeš da pričaš i ne moraš da se kriješ", istakla je.

Reklama jeste provokativna, ali pitanje koje otvara je zdravstveno. U nastavku odgovoramo šta ovaj preparat radi i kome može da bude rizičan.

Šta je preparat koji reklamira Megan Foks?

Iza tog naziva nalazi se preparat za erektilnu disfunkciju, odnosno teškoće da se postigne ili održi erekcija dovoljna za intimni odnos. Prema informacijama kompanije Ro, Ro Sparks se izdaje na recept i sadrži dve aktivne supstance - sildenafil, koji se nalazi u Viagri, i tadalafil, aktivni sastojak Cialisa. Preparat se rastvara pod jezikom, umesto da se proguta kao klasična tableta.

Kako deluje na telo?

Sildenafil i tadalafil pripadaju istoj grupi lekova, takozvanim inhibitorima PDE-5. Tokom intimnog uzbuđenja olakšavaju dotok krvi u polni organ, čime pomažu postizanju i održavanju erekcije. To nisu lekovi koji automatski povećavaju intimnu želju. Za njihovo dejstvo potrebna je stimulacija, pa ih ne treba poistovećivati sa afrodizijacima.

Kompanija Ro navodi da preparat počinje da deluje u proseku oko 15 minuta nakon što se rastvori i da, zahvaljujući tadalafilu, može da olakša postizanje erekcije do 36 sati. To su navodi kompanije, a ne garancija da će svaki korisnik imati isti odgovor.

Dejstvo do 36 sati ne znači erekciju koja traje 36 sati. Reč je o periodu tokom kojeg preparat može da pomogne pri intimnom uzbuđenju. Neprekidna, produžena erekcija predstavlja sasvim drugu situaciju i može da zahteva hitnu pomoć.

Sadrži poznate sastojke, ali kombinacija nema odobrenje FDA

Važan podatak naveden je i na sajtu kompanije. Ro Sparks kao gotov kombinovani preparat nema odobrenje američke Uprave za hranu i lekove (FDA). Iako se sildenafil i tadalafil nalaze u odobrenim lekovima, to odobrenje ne prenosi se automatski na njihovu kombinaciju u drugačijem obliku. Ro Sparks nije prošao FDA postupak procene bezbednosti, efikasnosti i proizvodnje koji prolaze odobreni gotovi lekovi.

Megan Foks Foto: printscreen/instagram/meganfox, printscreen/instagram/cibellelevi

Ko ne sme da ga uzima?

Posebno je važna zabrana kombinovanja ovih supstanci sa nitratima, lekovima koji se koriste za anginu pektoris, odnosno bol u grudima povezan sa smanjenim dotokom krvi u srce. Takva kombinacija može da izazove opasan pad krvnog pritiska, upozorava Univerzitetska bolnica u Londonu.

Procena lekara potrebna je i kod osoba koje imaju srčane bolesti, nizak pritisak, probleme sa jetrom ili bubrezima, kao i kod onih koje su nedavno imale infarkt ili moždani udar. Lekar mora da zna i koju terapiju osoba već koristi. Ro Sparks ne treba samoinicijativno kombinovati sa drugim preparatima za erekciju.

Prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), sildenafil može da izazove glavobolju, vrtoglavicu, zapušen nos, mučninu i prolazne promene vida. Ako erekcija traje duže od četiri sata, potrebno je hitno potražiti medicinsku pomoć.

Kada problemi sa erekcijom traže pregled?

Povremene teškoće mogu da se jave zbog umora, stresa ili previše alkohola. Međutim, ako se problem ponavlja, važno je utvrditi uzrok. Kako navodi NHS, problemi sa erekcijom mogu da budu povezani sa dijabetesom, visokim krvnim pritiskom, povišenim holesterolom, hormonskim poremećajima, ali i anksioznošću i depresijom.

Provokativna reklama može da pokrene razgovor, ali izbor terapije počinje pregledom.

VIDEO: Poremećaj koji ima Megan Foks