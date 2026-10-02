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Američka glumica Sidni Svini oduševila je obožavaoce novom objavom na Instagramu te je u samo nekoliko sati prikupila gotovo milion lajkova. Zvezda "Euforije" podelila je trenutke sa nedavnog putovanja na jezero Pauel u Juti, na koje je otišla sa partnerom Skuterom Braunom i nekoliko njihovih prijatelja.

Pogledajte provokativne kadrove Sidni Svini u "Euforiji":

1/15 Vidi galeriju Sidni Svini eksplicitne scene u seriji Euforija Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia, HBO MAX / Planet / Profimedia

Međutim, pratiocima su za oko zapale fotografije na kojima je Svinijeva pozirala u crvenom jednodelnom kupaćem kostimu sa dubokim dekolteom, koji je mnoge podsetio na one iz hit-serije "Čuvari plaže". Pojedini obožavaoci su Sidni čak uporedili sa Pamelom Anderson i priznali da su je na prvu pomislili da je ona.

"Na prvoj slici me podsetila na Pamelu Anderson", "Najlepša žena na svetu", "Najbezbrižniji i najmirniji život. Samo tako nastavi, lepoto", "Savršena je", pisali su u komentarima.

Uživanje u vodenim sportovima

Sidni je podelila i nekoliko video-snimaka u kojima je pokazala kako su uživali u vodenim sportovima poput skijanja na vodi, a objavila je i fotografiju na kojoj pozira sa svojim novim dečkom. Braun je na slici grlio Sidni oko struka, dok ga je ona zaljubljeno gledala. "Kad te tvoj muškarac odvede na Mesec", napisala je glumica u opisu.

Svinijeva je objavila i fotografiju sa zabave na kojoj je sedela na Skuterovim ramenima, a u istoj pozi su pozirali i ispod crvenih stena.

Ljubavna prošlost

Slavni par počeo je da se zabavlja nakon što su se upoznali na glamuroznom venčanju Džefa Bezosa i Loren Sančez u Veneciji u junu prošle godine. Nekoliko meseci kasnije, izvori su naveli da bivši muzički producent "zaista voli" glumicu i da je veoma srećan u vezi sa njom.

Sidni je prethodno sedam godina bila u vezi sa Džonatanom Davinom, a jedno vreme su bili i vereni. Bivši par je planirao i venčanje, ali ga je glumica otkazala početkom marta prošle godine. Braun je ranije bio u braku sa Jael Koen sa kojom ima troje dece. U braku su proveli sedam godina, a razvod je zvanično okončan pre četiri godine.

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