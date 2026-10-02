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Poznata američka manekenka i glumica Džeri Hol doživela je potpuni šok kada je umesto očekivanog susreta sa suprugom, medijskim magnatom Rupertom Merdokom, u porodičnoj vili u Oksfordširu primila mejl kojim je obaveštena da je njihovom braku došao kraj.

Njihovo poznanstvo datira iz 2015. godine, kada su se upoznali posredstvom njene sestre i sestričine. Veza je ubrzo obelodanjena tokom finala Svetskog prvenstva u ragbiju u Londonu, a već početkom naredne godine Merdok je zaprosio Džeri prstenom sa skdragocenim dijamantom od 19 karata.

Pogledajte u galeriji fotografije Ruperta Merdoka i Džeri Hol:

1/5 Vidi galeriju Rupert Merdok i Džeri Hol se razvode Foto: I-Images / Zuma Press / Profimedia, Sydney Alford / Alamy / Profimedia, FameFlynet.uk.com / Splash_ / Profimedia

Svega tri meseca nakon veridbe, par je izgovorio sudbonosno "da" u zdanju Spenser haus, posle čega je održana i crkvena ceremonija u crkvi Sent Brajd. Merdok je tom prilikom javno isticao svoju sreću, dok su okupljeni prijatelji i porodica slavili njihov početak.

Hladan rastanak nakon četvorogodišnje idile

Iako je delovalo da njihov odnos funkcioniše besprekorno, četvorogodišnju zajednicu prekinula je kratka poruka.

"Džeri, nažalost, odlučio sam da okončam naš brak. Svakako smo imali neke lepe trenutke, ali imam mnogo toga da uradim. Moj advokat iz Njujorka odmah će stupiti u kontakt sa tvojim," napisao joj je Merdok u direktnoj poruci.

Report Merdok i Džeri Hol se razvode Foto: FameFlynet.uk.com / Splash_ / Profimedia

Ovakav postupak ostavio je glumicu skrhanom i poniženom, posebno imajući u vidu da se posvećeno brinula o njemu tokom njegovih zdravstvenih problema i perioda izolacije u vreme pandemije.

Odlučna borba za finansijsku nagodbu

Uprkos početnom šoku, Džeri Hol je brzinom i odlučnošću osigurala izuzetno povoljan finansijski ishod. Zahvaljujući brzoj nagodbi pripalo joj je 72 miliona funti i dve luksuzne nekretnine.

"Džeri je bila potpuno slomljena kada ju je Rupertova odluka da se razvede zatekla nespremnu," posvedočio je izvor blizak manekenki, ističući da su je prijatelji nagovorili da zauzme čvrst stav u pregovorima. Merdokovi savetnici po svaku cenu su nastojali da izbegnu javno suđenje.

Upozorenje na njenu odlučnost daju i bliski ljudi iz njenog okruženja: "Džeri ponekad može biti veoma opasan protivnik. Pitajte samo Mika Džegera. Čim je shvatila da nema šanse za pomirenje, skinula je rukavice i krenula u oštar obračun sa Rupertom."

Report Merdok i Džeri Hol se razvode Foto: ADM / Capital pictures / Profimedia

Među imovinom koja joj je pripala nalazi se vila "Holmvud haus" u blizini Henlija na Temzi, čija se vrednost procenjuje na više od 11 miliona funti, kao i imanje u Francuskoj kupljeno nekoliko godina ranije.

Osvrćući se na trenutne odnose sa bivšim suprugom, Džeri je u intervjuu za magazin Vogue kratko prokomentarisala: "Ne želite sa svim bivšim partnerima da budete prijatelji, zar ne? Neki ljudi nisu prijateljski nastrojeni. Ali mislim da je važno biti u prijateljskim odnosima kada sa nekim imate decu", praveći jasnu razliku u odnosu na Mika Džegera sa kojim ima četvoro dece.

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