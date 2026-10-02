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Čarli Šin vraća se na televiziju velikom ulogom u novoj humorističkoj seriji „Happy Jack“, a ovaj projekat biće poseban i zbog toga što će mu se pred kamerama pridružiti njegov otac Martin Šin. Otac i sin i u seriji će igrati upravo oca i sina, pa će publika još jednom imati priliku da vidi njihovu prepoznatljivu hemiju na ekranu.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke kadrove:

1/5 Vidi galeriju Čarli Šin, Martin Šin - zajedničke uloge Foto: Greg Gayne / Everett / Profimedia, XPUSJP / Backgrid UK / Profimedia, 20thCentFox Collection / Everett / Profimedia

Novu komediju emitovaće AMC i striming platforma AMC+, dok se premijera očekuje tokom 2027. godine. Prva sezona trebalo bi da ima šest epizoda, a početak snimanja planiran je za narednu godinu u Los Anđelesu. Produkcija će se odvijati pred publikom uživo u studiju kompanije Warner Bros, i to na istoj lokaciji na kojoj je svojevremeno snimana kultna serija „Prijatelji“.

Veliki povratak posle turbulentnih godina

Za Čarlija Šina ovo predstavlja jedan od najvažnijih televizijskih angažmana poslednjih godina. Nekada je bio među najvećim zvezdama američkih sitkoma, a posebno ga je proslavila serija „Dva i po muškarca“. Njegovu karijeru kasnije su obeležili brojni javni problemi, sukobi i odlazak iz te serije, nakon čega se znatno ređe pojavljivao u velikim televizijskim projektima.

Šin je povodom nove uloge priznao da mu povratak pred publiku mnogo znači.

Čarli Šin, Martin Šin Foto: 20thCentFox Collection / Everett / Profimedia

- Uvek sam slušao da se najvažniji trenuci dešavaju onda kada treba da se dese. Dobri ljudi iz AMC-a odigrali su veliku ulogu u tome da odluče da je taj trenutak upravo sada - rekao je glumac.

Dodao je i da je svestan koliko je vremena prošlo od njegovog poslednjeg velikog televizijskog angažmana.

- Nije tajna da je prošlo dosta vremena i oduševljen sam što se vraćam na televiziju na ovako značajan način i u podjednako divnoj seriji. Ekipa se ponovo okupila, dovoljno je reći da je vreme da publici damo ono što želi - poručio je Šin.

Uloga čoveka koji mora da se suoči sa sobom

U centru priče nalazi se Džek, kojeg tumači Čarli Šin. Reč je o čoveku koji je veliki deo života proveo tako što je svoje potrebe stavljao ispred svih drugih, a sada mora da se suoči sa posledicama takvog ponašanja. Ima dve ćerke, Kejt i Sem, ali sa njima nema jednostavan odnos.

Foto: John Chapple / Splash / Profimedia

Kejt vodi njegovu kompaniju i pokušava da ga drži pod kontrolom, dok je Sem buntovna, impulsivna i po mnogo čemu slična ocu. Porodična situacija dodatno se komplikuje kada se Sem vraća kući sa novim dečkom Polom, koji je gotovo Džekovih godina. Pol je bivši investicioni bankar koji je napustio karijeru i počeo da živi nomadskim životom u kombiju, a upravo njegov dolazak pokreće niz sukoba i preispitivanja.

Džek tada mora da odluči da li će nastaviti da misli prvenstveno na sebe ili će konačno pokušati da popravi odnos sa ćerkama i postane stvarni deo njihovog života.

Martin Šin ponovo igra oca svom sinu

Čarli Šin, Martin Šin Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Martinu Šinu pripala je uloga Džekovog oca, što znači da će poznati otac i sin i u ovoj seriji imati isti odnos kao u stvarnom životu. To, međutim, neće biti njihov prvi zajednički projekat.

Martin Šin ranije je gostovao u seriji „Dva i po muškarca“, dok je u „Anger Managementu“ takođe igrao oca lika kojeg je tumačio Čarli. Zajedno su se pojavljivali i u filmovima „Wall Street“, „No Code of Conduct“, „Cadence“, „Free Money“ i „Hot Shots! Part Deux“.

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