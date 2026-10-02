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Kanadski glumac i muzičar Kijanu Rivs, rođen u Bejrutu, jedna je od najprepoznatljivijih figura Holivuda čija karijera traje već četiri decenije. Poznat je po brojnim ulogama u kultnim akcionim filmovima, ali i po skromnoj javnoj slici i filantropiji. Njegov put obeležen je velikim uspesima, ličnim tragedijama - zbog kojih ga često nazivaju najtužnijim čovekom na svetu, ali i stalnim promenama, kako u karijeri tako i u fizičkom izgledu.

Pogledajte kako je Kijanu Rivs izgledao u mladosti:

1/6 Vidi galeriju Kijanu Rivs na početku karijere Foto: HEMDALE / Album / Profimedia, IMAGO / imago stock&people / Profimedia, J. Cummings / Hollywood Archive / Profimedia

Tokom duge karijere, izgled Kijanua Rivsa menjao se u skladu sa ulogama i godinama. U ranim filmovima poput "Bil i Ted" imao je mladalačko lice i kraću kosu, što je bio njegov zaštitni znak. Za ulogu policajca u filmu "Brzina" drastično je promenio izgled: obrijao je kosu i proveo dva meseca u teretani kako bi dobio mišićnu masu, što je stvorilo imidž ozbiljnog akcionog glumca. S godinama, mediji i obožavaoci često su ga opisivali kao nekoga ko "stari poput dobrog vina". Iako je 2013. za potrebe svog rediteljskog debija imao zapušteniji izgled sa neobrijanim licem, brzo se vratio svom prepoznatljivom stilu. U oktobru ove godine primećen je sa dužom i punijom bradom, što mu je dalo robusniji i zreliji izgled. Na današnji dan slavi 63. rođendan.

Glumački uspon

Glumački počeci Kijanua Rivsa sežu u 1984. godinu sa kanadskom serijom "Hangin' In", ali proboj na svetsku scenu ostvario je ulogom simpatičnog Teda Logana u naučno-fantastičnoj komediji "Nezaboravna avantura Bila i Teda" (1989). Ta uloga definisala je njegov imidž u ranim devedesetim, ali se ubrzo etablirao kao akcioni junak filmovima "Tačka prekida" (1991) i "Brzina" (1994). Zanimljivo je da je Rivs isprva mrzeo opasne scene i vratolomije, ali ga je menadžer ubedio da prihvati ulogu u "Brzini", što se pokazalo ključnim za njegovu karijeru.

Kijanu Rivs, film Avanture Bila i Teda Foto: American Pictorial Collection / Hollywood Archive / Profimedia

Nakon perioda komercijalno manje uspešnih filmova, njegova karijera doživela je spektakularan preokret 1999. godine ulogom Nea u naučno-fantastičnom klasiku "Matriks". Reč je o filmu koji ga je učinio jednim od najplaćenijih glumaca na svetu. U dvehiljaditim nastavio je da niže raznovrsne uloge u filmovima poput "Konstantin" (2005) i "Kuća na jezeru" (2006), a 2013. godine debitovao je kao reditelj sa ostvarenjem "Tai Či majstor".

Novi talas popularnosti donela mu je uloga ubice u neo-noar akcionom trileru "Džon Vik" (2014) i njegovim uspešnim nastavcima, čime je potvrdio status akcione legende. Njegova svestranost vidljiva je i u novijim projektima: pozajmio je glas Duku Kabumu u "Priči o igračkama 4" (2019) i Šadouu u "Sonikovom filmu 3" (2024). Utelovio je Džonija Silverhenda u video-igri "Cyberpunk 2077" (2020), a u septembru 2025. debitovao je na Brodveju u predstavi "Čekajući Godoa".

Kijanu Rivs u filmu Matrix Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Emotivni život

Kijanu Rivs poznat je po tome što svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti. Njegov život obeležila je velika tragedija krajem devedesetih. Bio je u vezi sa glumicom Dženifer Sim, sa kojom je 1999. očekivao ćerku. Nažalost, njihova ćerka Ava rođena je mrtva u januaru 2000. godine. Tuga zbog gubitka deteta dovela je do prekida veze, iako su ostali bliski prijatelji. Samo godinu dana kasnije, u aprilu 2001, Dženifer je poginula u saobraćajnoj nesreći. Rivs je bio jedan od nosača kovčega na njenoj sahrani i nikada nije javno govorio o tom bolnom periodu.

Pogledajte u galeriji kako Kijanu Rivs izgleda danas:

1/5 Vidi galeriju Kijanu Rivs i Aleksandra Grant na promociji "Čekajući Godoa" Foto: Tricia Baron / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ron Asadorian / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tokom godina povezivali su ga sa nekoliko žena, uključujući Sofiju Kopolu i Kler Forlani, ali te veze nikada nisu zvanično potvrđene. Od novembra 2019. u javnoj je vezi sa umetnicom Aleksandrom Grant, koju poznaje još od 2009. godine. Par je sarađivao na dve knjige i zajedno vodi izdavačku kuću "X Artists' Books". Iako se retko pojavljuju zajedno, njihova veza deluje stabilno. U septembru 2025. pojavile su se glasine o tajnom venčanju, koje je Grant ubrzo demantovala.

Pogledajte video: Dvojnik Kijanu Rivsa