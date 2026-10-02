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Kris Braun postigao je nagodbu u dugogodišnjem sudskom sporu sa bivšom spremačicom Marijom Avilom, koju je u decembru 2020. godine napao njegov pas Had na pevačevom imanju u Tarzani u Kaliforniji. Avila je prihvatila odštetu od 9.5 miliona dolara, čime je izbegnuto novo suđenje. Reč je o iznosu koji je za 3.4 miliona dolara manji od prvobitnih 12.9 miliona, koliko joj je porota dodelila u junu ove godine.

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1/5 Vidi galeriju Američki pevač Kris Braun Foto: Profimedia, Daniel DeSlover / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sudija Vrhovnog suda okruga Los Anđeles Hjui P. Koton ocenio je da je prvobitno dosuđeni iznos bio "preteran". U utorak je Braunu odobrio novo suđenje na kojem bi se ponovo odlučivalo o visini odštete, ali samo u slučaju da Avila odbije ponudu od 9.5 miliona dolara.

Avilina zastupnica Nensi Dumanijan u pravnom podnesku potvrdila je da je njena klijentkinja prihvatila ponudu i pristala na smanjenje odštete u skladu sa sudskim nalogom od 29. septembra.

Razlozi za smanjenje iznosa odštete

Sudija je pojasnio da je iznos koji je dodelila porota bio previsok jer nije bilo dovoljno dokaza o težem trajnom oštećenju nerava, kao ni dovoljno dokaza na osnovu kojih bi se mogla proceniti odšteta za bol i patnju koju bi Avila mogla da trpi u budućnosti.

Kris Braun Foto: Profimedia

"Postojali su dokazi da će i u budućnosti trpeti ozbiljne emocionalne posledice, osećaj poniženja i srama, kao i druge, manje ozbiljne posledice, među kojima je i određena trajna bol uzrokovana oštećenjem nerava", stoji u sudskoj odluci.

Prošle nedelje Avilina zastupnica tražila je da se ukupan iznos odštete odredi na 11 miliona dolara. Pritom je istakla da njena klijentkinja i dalje ima problema sa prstima i zglobom ruke zbog povrede radijalnog nerva koju je zadobila tokom napada.

Zahtev za novo suđenje

Braun je u avgustu zatražio novo suđenje tvrdeći da je tokom postupka došlo do nekoliko pravnih grešaka koje su bitno uticale na odluku porote o visini odštete. Posebno je izdvojio pominjanje njegove krivične presude iz 2009. godine zbog napada na bivšu devojku Rijanu.

Presuda doneta u julu, nakon što je porota prethodno Avili dodelila 12.9 miliona dolara odštete, ovom nagodbom stavljena je van snage. Braun i njegova firma takođe moraju isplatiti ukupno 885.000 dolara Avilinoj sestri Patriciji, koja je na dan napada takođe radila na imanju. Njoj je odšteta dosuđena zbog duševnih patnji koje je pretrpela nakon incidenta.

Pogledajte u galeriji fotografije Krisa Brauna i Rijane:

1/8 Vidi galeriju Kris Braun izjasnio se krivim za fizički napad na Rihanu sa kojom je bio u vezi Foto: Profimedia, Printscreen, Profimedia

"Nakon više od pet godina sudske borbe sa Krisom Braunom, oduševljeni smo što smo uspeli da izborimo pravdu za našu klijentkinju Patriciju", izjavio je advokat Majkl C. Murfi Mlađi: "Veoma smo srećni zbog nje i njene porodice nakon svega što su prošli tog užasnog dana. Bila nam je čast da je zastupamo."

Svedočenja i dramatični detalji napada

Avila je tužila pevača 2021. godine i prvobitno je tražila 90 miliona dolara. Tokom svedočenja 24. juna izjavila je da "više nikada neće biti ista". Ispričala je da ju je pas napao kada je krenula da isprazni usisivač, a poroti je pokazala povrede na licu i rukama.

Njena ćerka Joselin Espinoza ispričala je da ju je tetka Patricija pozvala u panici odmah nakon incidenta. "Bila je potpuno van sebe. Govorila mi je: 'Mama ne može da ti diše. Stalno gubi svest. Hitna još nije stigla. Kris Braun je pobegao sa mesta događaja.' Mislila sam da neće preživeti", izjavila je Espinoza.

Kris Braun Foto: Profimedija

Braun je tokom svedočenja priznao da je lice njegove spremačice bilo teško povređeno i prekriveno krvlju.

"Lice joj je bilo rasečeno, kao da je deo kože bio otrgnut. Znam da zvuči jezivo, ali koža joj je bila odignuta. Videla se otvorena rana i krv", rekao je Braun.

Pevač je dodao da je napustio kuću pre dolaska hitnih službi po savetu svog menadžera, a kao razlog naveo je činjenicu da je javna ličnost. Na pitanje zašto je to uticalo na njegovu odluku, Braun je odgovorio: "Zbog imidža koji me prati i načina na koji se on uvek koristi protiv mene."

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