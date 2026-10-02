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Kada pomislite na zlatnu eru Holivuda, lice Roka Hadsona, koji je preminuo na današnji dan, 2. oktobra 1985, verovatno je prvo koje vam se javi u mislima.

Legendarni glumac je tokom pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka izgradio status velike filmske zvezde i važio za jednog od prvih muških seks simbola na velikom platnu.

Rok Hadson i Elizabet Tejlor Foto: FilmStills.net / Film Stills / Profimedia

Igrao je u nekim od najvažnijih ostvarenja ove ere, uključujući filmove "Div" (koji mu je doneo nominaciju za Oskara), "Veličanstvena opsesija", "Sve što nebo dopušta", "Ledena stanica Zebra", "Drugi", "Zapisano u vetru", "Šaputanja na jastuku"...

Ipak, iza slike zavodnika koju je studio pažljivo gradio krila se priča koju je filmska industrija po svaku cenu pokušavala da zadrži van očiju javnosti i koja je obeležila privatni život Roka Hadsona.

Svi su mu pomagali da sakrije da je gej

U tadašnjem konzervativnom američkom društvu, u kom je homoseksualnost bila stigmatizovana, čuveni glumac je svoju seksualnu orijentaciju morao da skriva celog života. Njegov agent Henri Vilson se svojski trudio da zaštiti glumčevu privatnost, a kako su glasine da on preferira muškarce bile sve glasnije, veliki broj ljudi iz Holivuda je pokušavao da sačuva njegovu tajnu.

Kolege i koleginice uglavnom nisu želele da komentarišu priče o Hadsonu, dok su neki čak javno insistirali na tome da je zainteresovan isključivo za žene.

Rok Hadson Foto: WARNER BROTHERS / Album / Profimedia

Situacija je, međutim, postala mnogo ozbiljnija i opasna za glumca 1955. godine, kad je magazin Confidential zapretio da će objaviti priču o Hadsonovoj seksualnoj orijentaciji. Vilson je pokušao da spreči objavljivanje članaka tako što je magazinu ponudio kompromitujuće informacije o dvojici svojih drugih klijenata, Tabu Hanteru i Roriju Kalhaunu. Informacije su dovele do njihovog hapšenja, dok je Hadsonova tajna ostala sačuvana.

Ipak, postajalo je jasno da je samo pitanje vremena kada će se tračarenje u holivudskim krugovima pretvoriti u javni skandal. To nije pretilo samo Rokovom imidžu miljenika žena već je moglo da bude opasno i po njegov život.

Oženio se da bi utišao glasine o seksualnoj orijentaciji

Tada je Rok Hadson doneo odluku o kojoj će se decenijama spekulisati: Oženio se, naime, Filis Gejts, sekretaricom svog agenta.

Njih dvoje upoznali su se 1954. godine u Vilsonovoj kancelariji, a Filis je kasnije otkrila da su u trenutku kad ju je Hadson zaprosio već nekoliko meseci bili u vezi, i dva meseca čak i živeli zajedno. Ona je tvrdila da se za glumca udala iz ljubavi i da joj nije bila namera da prikriva bilo čiju tajnu.

Rok Hadson i Filis Gejts Foto: The Hollywood Archive / Avalon / Profimedia

Svoja sećanja kasnije je objavila u knjizi "Moj muž Rok Hadson".

Iako su zajedno proveli tek tri godine, glumac je uvek pozitivno pričao o njihovom odnosu i supruzi, a ovaj brak je nazivao najvećim uspehom u svom životu.

– Kad se osvrnem na lepe stvari u mom životu, moj brak je na vrhu liste – rekao je Rok.

Međutim, prema biografu Marku Grifinu, koji je 2018. godine objavio knjigu o Hadsonovom životu "Sve što nebo dopušta: Biografija Roka Hadsona", ovaj brak nije bio onakav kakvim je delovao. Njegov agent je, tvrdi Grifin, verovao da bi venčanje moglo da posluži kao način da se zaustave glasine koje su sve više ugrožavale Hadsonovu karijeru.

– Bilo je pravo vreme da se Rok oženi. I to što pre.

Rok Hadson Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Filis je, međutim, početak njihovog zajedničkog života opisivala mnogo toplije i kao pravu, iskrenu ljubav. U knjizi objavljenoj 1987. godine se prisetila svakodnevnih trenutaka iz prvih meseci braka, među njima i divna jutra kad je mužu pravila tost, kao i njihov zajednički odlazak na medeni mesec.

Jedna rečenica koju joj je Hadson tada rekao posebno joj je ostala u sećanju.

– Moramo se uvek držati zajedno i ne smemo dozvoliti bilo kome da nas rastavi – rekao joj je tada.

Tri godine kasnije je usledio razvod

Njihov brak, ipak, nije potrajao. Samo tri godine nakon venčanja, Hadson i Gejts su se razišli, a zahtev za razvod podnela je upravo Filis. Kao razlog je navela "mentalnu surovost".

Rok Hadson Foto: Universal International Pictures / AFP / Profimedia

Rok Hadson nije osporavao njene navode, pa je brak zvanično okončan 1958. godine. Filis je potom, navodno, jednoj bliskoj prijateljici poverila da je razlog raspada braka bila Hadsonova prevara s muškarcem.

Glumac je, međutim, uvek odbacivao glasine koje su se odnosile na njegov privatni život.

– Holivud je pun loših ljudi koji šire tračeve. Nikad ne smeš da im poveruješ.

Rok i Filis Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Nakon razvoda, Filis je još deset godina dobijala 250 dolara nedeljno od bivšeg supruga.

Godinama kasnije , magazin The Advocate je objavio tvrdnju da je Filis od samog početka znala da je Hadson homoseksualac, a potom su se pojavile i glasine da je Filis bila lezbijka.

Ona se nakon razvoda povukla iz sveta koji ju je povezivao sa slavnim glumcem i počela da se bavi dizajnom enterijera, a više se nikad nije udala. Preminula je 2006. godine od raka pluća.

Rok Hadson Foto: Universal International Pictures / AFP / Profimedia

O Hadsonu su nastavile da kruže razne priče, a pojavila su se i svedočenja njegovih bivših ljubavnika.

– Bio je presladak. Obožavao sam ga – rekao je Li Garlington, koji je s Rokom proveo tri godine. – Bio je najveća filmska zvezda na svetu, ali kružili su tračevi da je bio gej. Tada sam pomislio "Hajde da vidimo". Stao sam ispred njegove kućice na parkingu studija, i pravio se da čitam časopis. On je izašao i prošao pored mene niz ulicu. Pogledao je jednom iza sebe, ka meni. To je bilo sve.

Godinu dana kasnije, nakon što je Garlington raskinuo sa svojim dečkom, dobio je poziv jednog od Hadsonovih prijatelja. Pitao je da li želi da upozna glumca, pisao je pre nekoliko godina People.

– Bio sam prestrašen. Bio je baš visok, kao čudovište. Ponudio mi je pivo, ali ništa se nije desilo. Bukvalno. Bio sam previše uplašen. On je rekao: "Hajde da budemo zajedno". I eto, bili smo – otkrio je Garlington. – Došao bih posle posla, proveo noć kod njega i odlazio ujutru. Iskradao sam se u 6 ujutro automobilom tiho, da komšije ne bi čule. Mislili smo da smo mnogo pametni.

Rok Hadson Foto: Profimedia

Pred smrt priznao da boluje od AIDS-a

Rok Hadson umro je 1985. godine, nakon što je godinu dana skrivao svoju borbu s AIDS-om. Bolest mu je otkrivena 1984, a on je za to vreme radio i neko vreme proveo u Francuskoj na lečenju. Njegova okolina je neko vreme negirala glasine da je glumac zaražen HIV-om, da bi on potom preko svog portparola potvrdio tužne vesti, čime je postao jedna od prvih zvezda osamdesetih koje su izašle u javnost s tim priznanjem.

Rok Hadson Foto: MYCHELE DANIAU / AFP / Profimedia

– Nisam srećan što sam bolestan. Nisam srećan što imam AIDS. Ali ako tako pomažem drugima, makar znam da je moja lična nesreća imala neku vrednost – istakao je jednom prilikom.

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