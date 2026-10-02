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Holivudski glumac Majkl Daglas otkrio je da je pre više od 40 godina bio u vezi sa Ketlin Tarner, svojom partnerkom iz filma „Lov na zeleni dijamant“.

U novim memoarima „One Helluva Ride“, 82-godišnji glumac prisetio se kako su se tokom snimanja filma u Meksiku zaljubili, iako je Daglas u to vreme još bio u braku sa Diandrom Laker. Supružnici su tada živeli odvojeno, a zajedno imaju sina Kamerona, piše „Pipl“.

Majkl Daglas Foto: Šulová Kateřina / ČTK / Profimedia

Privukla ga je čim ju je upoznao

Daglas je bio producent akcione komedije u kojoj Tarner igra njujoršku spisateljicu ljubavnih romana Džoan Vajlder. Nakon što joj otmu sestru, Džoan se upušta u opasnu avanturu, a pomaže joj Džek Kolton, kog glumi upravo Daglas.

Za glavnu žensku ulogu prvobitno je želeo Debru Vinger, ali do njihove saradnje nije došlo, pa je uloga pripala Ketlin Tarner, koja je tada bila jedna od glumica u usponu. Daglas u memoarima piše da ga je Tarner privukla čim ju je upoznao.

„Ketlin je bila pametna, duhovita i seksi, a njen duboki, promukli glas postao je njen zaštitni znak. Odmah mi se svidela i privlačnost je bila obostrana“, prisetio se glumac.

Oboje su tada imali probleme u brakovima

Daglas je otkrio i da je njegov brak u to vreme već bio u ozbiljnoj krizi.

„I Diandra i ja imali smo vanbračne veze. U Meksiko sam otišao dok sam zvanično još bio u braku, ali živeli smo odvojeno“, napisao je.

Iako su Daglas i Tarner decenijama tvrdili da se između njih ništa nije dogodilo, glumac sada priznaje da je njihova priča bila potpuno drugačija.

Majkl Daglas i Ketlin Tarner Foto: 20thCentFox / Everett / Profimedia

„Hemija između Ketlin i mene bila je toliko jaka da je publika bila uverena da smo zajedno. Oboje smo to poricali dok smo radili na filmovima ‘Lov na zeleni dijamant’, ‘Dragulj sa Nila’ i ‘Rat Rouzovih’, pa čak i pre nekoliko godina dok smo promovisali seriju ‘Kominski metod’“, napisao je Daglas.

Godinama su govorili da je među njima postojala snažna privlačnost, ali da joj nikada nisu podlegli.

„Zvanična priča bila je da je hemija bila neverovatna, da smo oboje ‘strašni zavodnici’, kako je Ketlin rekla, i da smo bili u iskušenju, ali da se ništa nije dogodilo. To je bila laž“, priznao je glumac.

„Bila je to laž kojom sam želeo da zaštitim suprugu i sina, laž koju smo svetu prodavali 40 godina.“

„Prvo smo postali prijatelji, a zatim ljubavnici“

Daglas se u memoarima osvrnuo i na jedan noviji intervju u kojem se Tarner i dalje držala njihove stare verzije priče.

„O, čeznula sam za njim, stari, ali on je još bio u braku... Bila je to ona divna seksualna napetost, znaš? Kada nekoga stvarno, stvarno želiš – a želeli smo se oboje – ali ne možeš da ga imaš...“, rekla je glumica.

Daglas sada priznaje da se iza kulisa događalo mnogo više. Tvrdi da njihova veza nije bila samo kratka avantura, već da su se osećanja postepeno razvijala dok su zajedno radili na filmu.

„Nije to bila prolazna avantura. Razvila se prirodno jer smo blisko sarađivali i bili pod velikim pritiskom. Kao i svaki drugi muškarac na svetu u to vreme, bio sam potpuno očaran Ketlin“, piše Daglas.

„Prvo smo postali prijatelji, zatim kolege, a na kraju i ljubavnici.“

Prisetiо se i kako bi se nakon dugih dana na setu tajno sastajao sa njom u hotelskoj sobi. Dok su se njihovi likovi Džek i Džoan zaljubljivali pred kamerama, isto se, kako kaže, događalo i njima u stvarnom životu.

Tajnu su uspeli da sakriju čak i od kolega

Njih dvoje uspeli su da svoju vezu sakriju čak i od ljudi sa kojima su svakodnevno radili. Daglas tvrdi da za njihovu romansu nisu znali ni reditelj Robert Zemekis ni njihov kolega Deni DeVito.

Sve se promenilo kada je njegova tadašnja supruga Diandra sa sinom Kameronom stigla u Meksiko.

„Diandra je postala sumnjičava. U jednom trenutku ostala je sama sa Ketlin i jasno joj stavila do znanja da smo još uvek u braku. Ketlin se nakon toga povukla. Nije želela da se meša“, piše Daglas.

Ketlin Tarner Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Zbog sina odlučio da pokuša da spase brak

Daglas je na kraju odlučio da pokuša da spase brak, pre svega zbog Kamerona, koji je tada imao samo pet godina.

„Nakon te posete, Ketlin i ja smo raskinuli.“

„Lov na zeleni dijamant“ postao je veliki hit 1984. godine, a studio „20th Century Fox“ ubrzo je poželeo nastavak.

Tarner, koja je ugovorom bila obavezana da učestvuje u projektu, isprva nije želela ponovo da glumi Džoan Vajlder. Studio joj je zbog toga zapretio tužbom vrednom čak 25 miliona dolara.

Ketlin Tarner Foto: The ladd Company / Christophel Collection / Profimedia

Ponovo su pronašli zajednički jezik

Tužba je na kraju povučena, a Tarner i Daglas uspeli su da poprave svoj odnos. Glumica mu je čak pomogla u doradi scenarija za nastavak „Dragulj sa Nila“.

„Dok smo sedeli jedno naspram drugog i ponovo slagali film, činilo se kao da popravljamo i naš odnos i konačno ostavljamo prošlost iza sebe“, prisetio se Daglas.

Ponovo su zajedno glumili u filmu „Rat Rouzovih“ iz 1989. godine, a nekoliko decenija kasnije i u seriji „Kominski metod“.

Daglas je od 2000. godine u braku sa Ketrin Zitom-Džouns, a kaže da je sa Tarner sve ove godine ostao u dobrim odnosima. Pre nego što je u memoarima odlučio da otkrije njihovu zajedničku tajnu, zatražio je i njenu dozvolu.