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Kanadski glumac Džim Keri (64) definitivno ne spada među najvernije partnere. Svet je sada obišla vest da se ponovo oženio dugogodišnjom devojkom Min Ah. Međutim, spisak njegovih prethodnih, više ili manje potvrđenih veza prilično je dugačak. Uz njega su se često pojavljivale glumice koje je osvojio tokom zajedničkog snimanja filmova.

Džim Keri Foto: Castel Franck/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na spisku ljubavi poznatog glumca našle su se brojne lepotice koje broje simboličan broj 13. Najčešće je emotivne veze imao sa koleginicama, međutim, za oko su mu zapale i manekenke, ali i po neka pevačica-

Ovo su sve žene Džima Kerija:

1. Linda Ronstadt (1983) – Sa slavnom pevačicom bio je u vezi otprilike osam meseci. Njemu je tada bila 21 godina, a Ronstadt 36.

2. Melisa Vomer (1987–1995) – Njegova prva supruga. Venčali su se 28. marta 1987. i zajedno imaju Carreyjevu jedinu ćerku Jane Erin Carrey. Razveli su se 1995. Donosimo barem fotografije ćerke Erin.

3. Loren Holi (1994/95–1997) – Glumica sa kojom je igrao u filmu Glup i gluplji. Venčali su se 23. septembra 1996, ali brak je trajao manje od godinu dana.

Džim Keri i Loren Holi Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

4. Šarlot Luis (1999) – Kratka veza sa britanskom glumicom.

5. Rene Zelveger (1999–2000) – Velika zvezda na Džimovom spisku. Upoznali su se tokom snimanja filma Ja, ja i Irena. Njihova veza bila je veoma ozbiljna i bili su vereni, ali do venčanja nije došlo.

6. Lauri Holden (2001) – Neki izvori navode kratku vezu sa glumicom koja se kasnije proslavila, između ostalog, u seriji The Walking Dead. Ovo ipak spada među slabije dokumentovane Kerijeve veze.

7. Džanjuari Džons (2002) – Kratko je bio u vezi sa budućom zvezdom serije Mad Men.

8. Eni Bing (2004) – Danska manekenka i kasnije modna dizajnerka. Veza je bila kratka.

9. Dženi Mek Karti (2005–2010) – Jedna od njegovih najdužih i najpoznatijih veza. Upoznali su se 2005, javno potvrdili vezu 2006, a raskinuli u aprilu 2010.

Džim keri i Dženi Mek Karti Foto: Will Binns / Pacific coast news / Profimedia

10. Ačal Džozef (2011) – Manekenka iz emisije America’s Next Top Model. Nekoliko puta su viđeni kako se drže za ruke, ali ako je to uopšte bila veza, trajala je veoma kratko.

11. Anastasia Vitkina (2011–2012) – Ruska studentkinja; zajedno su se pojavljivali u javnosti krajem 2011. godine. Veza ipak nije dugo trajala.

12. Katroina Vajt (2012–2015, sa prekidima) – Irska šminkerka. Nekoliko puta su raskidali, pa se ponovo mirili. Cathriona je umrla u septembru 2015. od predoziranja lekovima; po svemu sudeći, radilo se o samoubistvu. Jim je na njenoj sahrani nosio kovčeg.

Džim Keri i Džindžer Foto: Sara De Boer / INSTAR Images / Profimedia

13. Džindžer Gonzaga (2019) – Glumica i komičarka, Kerijeva koleginica iz serije Kidding. Kao par su se javno pojavili početkom 2019, a raskinuli su još iste godine.

I tu se spisak završava. Nadajmo se da će Min Ah imati više sreće od Jimovih prethodnih supruga i devojaka. U svakom slučaju, želimo im mnogo sreće!