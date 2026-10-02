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Influenserka Bruk Ebi preminula je u 37. godini nakon višegodišnje borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Ona je svoju borbu sa teškom bolešću otvoreno delila na društvenim mrežama, gde je govorila o svakodnevnim izazovima sa kojima se suočavala. U četvrtak je organizacija „ALS Network“, sa kojom je Bruk blisko sarađivala nakon što joj je bolest dijagnostikovana sa 33 godine, objavila vest o njenoj smrti.

„ALS Network pridružuje se ALS zajednici u žalosti zbog smrti Bruk Ebi, izuzetne aktivistkinje, pripovedačice, osobe koja je okupljala zajednicu i prijateljice, čija su iskrenost, humor i odlučnost promenili način na koji su bezbrojni ljudi razumeli ALS“, navela je organizacija.

„Kroz svoje priče, Bruk je pomogla da ALS približi ljudima koji su prethodno malo znali o toj bolesti. Pretvorila je svest u razumevanje, a razumevanje u akciju.“

Poseban trag ostavila je među ljudima koji se, poput nje, bore sa ALS-om.

Bruk je osnovala ALStogether, onlajn zajednicu na platformi „Slack“ koja povezuje obolele od ALS-a i pruža im podršku ljudi koji najbolje razumeju kroz šta prolaze.

Godine 2026. sarađivala je sa organizacijom „ALS Network“ kako bi ALStogether postao deo njihove mreže i tako stigao do još većeg broja ljudi.

„Unela je humor i u najteže trenutke“

„Bruk je promenila način na koji ljudi vide ALS, ali je promenila i način na koji oboleli od ALS-a pronalaze jedni druge i pružaju međusobnu podršku“, rekla je Šeri Štral, predsednica i izvršna direktorka organizacije „ALS Network“.

„Unela je humor u neverovatno teške trenutke, govorila sa neustrašivom iskrenošću i stvarala povezanost tamo gde je ona bila očajnički potrebna.“

U saopštenju je dodato:

„Slomljeni smo zbog njene smrti i duboko zahvalni što smo imali privilegiju da je poznajemo, radimo sa njom i slavimo njen život. Brukin uticaj živeće u svakoj osobi do koje je doprla, kao i u zajednici koju je stvorila.“

Dobila nagradu za svoj aktivizam

U junu je organizacija „ALS Network“ Bruk dodelila Nagradu za aktivistkinju godine Din i Ketlin Rasmusen, kao priznanje za njen doprinos ALS zajednici.

Kada je saznala da je dobila priznanje, Bruk je poručila:

„Nisam izabrala ALS, ali sam izabrala da budem glasna i pomalo drska kada govorim o njemu, zato ne brinite.“

„Neću uskoro utihnuti! Veoma sam zahvalna na ovoj nagradi jer mi govori da pomažem na svoj, pomalo čudan način.“

Organizacija „ALS Network“ uputila je saučešće njenim prijateljima, porodici, voljenima, kao i svima do kojih je doprla putem društvenih mreža.

„Mnogo će nam nedostajati. I nastavićemo da nosimo njeno nasleđe“, naveli su.

Godinama nije znala od čega boluje

Bruk je 2022. godine dobila dijagnozu ALS-a, terminalne degenerativne bolesti nervnog sistema, nakon što se godinama borila sa misterioznim simptomima koji su zahvatali mišiće.

Nakon pregleda kod lekara u septembru 2025. godine otkrila je svojim pratiocima da joj se stanje pogoršalo. Tada je funkcija njenog disanja bila alarmantno niska – samo 12 od 100.

„Možda sam samo utrnula na sve ovo, ali nisam bila naročito zabrinuta. Svi smo znali kuda ovaj voz ide. Zato nemojte sada da postajete previše emotivni“, rekla je tada svojim pratiocima.

ALS, poznat i kao Lu Gerigova bolest, u proseku ima očekivano trajanje života od dve do pet godina nakon postavljanja dijagnoze, navodi organizacija „ALS United“.

Bruk je ranije otkrila da joj je dijagnoza postavljena tek četiri godine nakon pojave prvih simptoma.

U trenutku smrti bila je gotovo potpuno paralizovana, ali je do poslednjih dana koristila svoj glas i društvene mreže kako bi govorila o životu sa ALS-om i pružala podršku drugima koji su prolazili kroz istu borbu.