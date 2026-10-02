Slušaj vest

Glumica Ivana Žigon prisustvovala je svečanom otvaranju ovogodišnjeg FEST-a i premijeri novog filma Lordana Zafranovića "Zlatni rez 42- Djeca Kozare". Ona je crvenim tepihom prodefilovala u društvu sina Steve koji nosi ime po njenom pokojnom ocu.

Ivana poslednjih godina, od kada je njen naslednik postao punoletan, često na javna dešavanja dolazi upravo u njegovom društvu, a svi mogu da primete kako je izrastao u lepo vaspitanog momka izuzetnih manira.

Foto: MONDO/Petar Aleksić

Ivana je sina dobila u braku sa bivšim monahom

Glumica se na Vidovdan 2006. godine udala za 11 godina mlađeg bivšeg monaha Grigorija Brkovića, koji je zbog nje napustio monaški život. Dobili su sina Stevu, ali su se Ivana i Grigorije 2011. godine ipak razveli.

Vest o razvodu krili su tri godine, a onda su mediji 2016. godine pisali da se nekadašnji par pomirio.

- Iako smo se Grigorije i ja rastali pre nekoliko godina, mi smo, zahvaljujući sinu, i dalje porodica. Griša je sve bolji otac. Sada ima svoj teniski klub u Vinči i Stevo tamo uživa sa puno omladine - rekla je ranije za Gloriju.

Zanimljivo je da mladi Stevo, koji se već oprobabao u glumačkim vodama zaigravši u predstavi njegove majke u Rusiji, nosi njeno prezime, a ne očevo. Ovako je to objasnila glumica.

- Prezime je dobio po želji njegovog oca (Grigorija), koji je imao dovoljno širine da kaže: ‘Pošto veliki glumac Stevo Žigon nije imao muških unuka, da se to prezime ne bi zaustavilo, naše dete, ako bude muško, neka se preziva Žigon’ - izjavila je.