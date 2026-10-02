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Šonu „Didiju“ Kombsu određena je samica u federalnom zatvoru Fort Diks u Nju Džersiju. Bivši muzički mogul, koji ima 56 godina, trenutno se nalazi u samici u zatvoru FCI Fort Diks, federalnoj ustanovi niskog stepena bezbednosti koja se nalazi u okviru vojne baze nedaleko od Filadelfije.

Ostao bez određenih privilegija

Prema pravilima Federalnog biroa za zatvore, disciplinska segregacija, kako se zvanično naziva ova vrsta izolacije, podrazumeva ukidanje određenih privilegija. To uključuje oduzimanje ličnih stvari, kao i zabranu komunikacije sa drugim zatvorenicima.

Zatvorenici koji se nalaze u disciplinskoj segregaciji dobijaju ćebad, dušek, jastuk, toalet papir, pribor za brijanje kada je potreban, kao i pravnu i versku literaturu i određenu količinu druge literature. Medicinsko osoblje može da ih obiđe svakog dana, dok ih zaposleni u posebnoj zatvorskoj jedinici posećuju jednom dnevno.

Dokumentarac o Pafu Dediju Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

U samicu navodno smešten zbog priče o luksuzu iza rešetaka

Prema izvoru magazina People, Kombs je u samicu smešten nakon bombastičnog izveštaja televizije NBC News o njegovom životu u zatvoru.

U izveštaju se navodi da je reper navodno trošio hiljade dolara mesečno kako bi iza rešetaka imao što komforniji život.

Izvor blizak Kombsu potvrdio je za „Pipl“ da je on navodno koristio nedozvoljeni telefon kako bi gledao Instagram, kao i eksplicitne fotografije koje mu je poslala bivša devojka. NBC News je takođe objavio da je Kombs navodno imao „džejlbrejkovan“ tablet, odnosno uređaj sa zaobilaženjem fabričkih ograničenja, preko kojeg je gledao filmove i dokumentarce, uključujući Netfliksovu dokumentarnu seriju „Šon Kombs: Obračun“.

Kadrovi iz dokumentarca o Pafu Dediju Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Drugi zatvorenici mu navodno kuvaju i čiste

Prema navodima izveštaja, pojedini zatvorenici navodno za Kombsa pripremaju posebne obroke i čiste za njega, uključujući toalet i tuš.

Drugi mu, kako se tvrdi, peru veš i daju masaže. NBC News je takođe objavio da su mu zatvorenici navodno prodavali antidepresiv Remeron.

Izvor je za „Pipl“ rekao i da je Kombs navodno uspeo da nabavi zalihe skupljeg alkohola, koji često pije tokom vikenda.

Zatvorska uprava nije potvrdila da je u samici

Federalni biro za zatvore nije želeo da potvrdi da li se Kombs trenutno nalazi u samici.

„Iz razloga privatnosti, bezbednosti i sigurnosti ne komentarišemo uslove pritvora nijednog zatvorenika, uključujući i to da li je određena osoba predmet navoda, istrage ili disciplinskih mera“, navedeno je u saopštenju.

Kombsov portparol Juda Engelmajer rekao je za „Pipl“ da postoje pitanja o tome kako informacije i snimci uopšte izlaze iz federalnog zatvora.

„Nešto je ovde neobično. Neko je očigledno uspeo da snimi Šona unutar zatvora, a brojne priče i dalje se pojavljuju iz same ustanove u realnom vremenu. Ipak, pažnja se neminovno usmerava na poznatu ličnost jer je on osoba koju svi prepoznaju“, rekao je Engelmajer.

Dodao je da bi trebalo postaviti pitanje kako se snimci i informacije iz federalnog zatvora pribavljaju i distribuiraju.

Osuđen na 50 meseci zatvora

Kombs trenutno služi zatvorsku kaznu nakon što je u julu 2025. godine proglašen krivim po dve tačke optužnice za prevoz osoba radi prostitucije. Porota ga je oslobodila ozbiljnijih optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i organizovani kriminal nakon veoma praćenog suđenja pred federalnim sudom na Menhetnu.

Uhapšen je u septembru 2024. godine nakon što je optužen da je žene primoravao da učestvuju u takozvanim „freak-off“ zabavama.

Hapšenje je usledilo nakon višemesečne istrage o navodnim krivičnim delima, tokom koje su federalni agenti u martu iste godine pretresli njegovu kuću u Los Anđelesu. Kombsov pravni tim uložio je žalbu na presude. Protiv njega se vodi i veliki broj građanskih tužbi, dok on konstantno negira da je počinio bilo kakva nedela.

1/6 Vidi galeriju Fotografije sa suđenja Paf Dediju Foto: © U.S. Department of Justice

Datum puštanja više puta pomeran

Kombs je osuđen na 50 meseci federalnog zatvora. Prvobitno se očekivalo da će biti pušten u junu 2028. godine, pri čemu mu je uračunato 14 meseci koje je proveo u pritvoru pre izricanja presude. Od tada je njegov datum izlaska više puta pomeran.

Prema evidenciji Federalnog biroa za zatvore koju je pregledao „Pipl“, datum je najpre pomeren na 15. april 2028, zatim na 25. april, potom na 20. februar 2028, a najnovije na 21. januar 2028. godine.

Ovo nije prvi put da se Kombs tokom izdržavanja kazne našao u samici. U julu 2026. godine takođe je bio smešten u izolaciju nakon tuče sa drugim zatvorenikom, što su tada objavili NBC News i TMZ.

Prema TMZ-u, sukob je počeo nakon što je jedan zatvorenik uvredio Kombsa, a zatvorsko osoblje ga je brzo prekinulo. Iako je tada bio u samici, izvor je za NBC News rekao da je, nakon što ju je napustio, navodno nastavio da uživa u pogodnostima koje novac može da obezbedi iza rešetaka.

„On je milijarder. Ljudi su zadivljeni njime. Novac je moć, posebno iza rešetaka“, rekao je izvor.