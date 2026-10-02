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Šampion 202. ciklusa kviza "TV Slagalica" je Miloš Stojanović. On je u finalu savladao rivala Novaka Životića u dve partije. Konačan rezultat je bio 267:226 za Miloša.

Stojanović je kao prvoplasirani osvojio novčanu nagradu 300.000 dinara, a Novak Životić kao drugoplasirani 150.000. 

Miloš Stojanović je osvojio 267 poena, a Novak Životić 226 poena. Drugoplasirani je kao nagradu osim novca dobio i enciklopediju Istorija tehnologije koju je objavio Prometej. 

„ Zaista dve odlične partije i s moje i s njegove strane. Izvanredan, kao što sam rekao, mladi čovek i izvanredan kviz-igrač. Želim da se nađe i Nikola u superciklusu, pa da opet, eto, nastavimo zajedno svoje putovanje kroz Slagalicu", rekao je pobednik nakon trijumfa.

Miloš Stojanović je po struci inženjer elektrotehnike, dolazi iz sela Stubal kod Vladičinog Hana. Od ranije ima već učešće u kvizu "TV Slagalica", gde se takmičio pre jedno desetak godina.

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