Slušaj vest

Ana Antić, stilistkinja i ćerka pokojnog selektora reprezentacije Srbije i nekadašnjeg fudbalera Radomira Antića, deo je svetskog džet-seta, a dobro je poznato da joj je Adrijana Lima, svetski poznata manekenka i bivša supruga Marka Jarića, jedna od najboljih prijateljica.

Ana redovno na Instagramu objavljuje detalje iz privatnog i poslovnog života, te je tako i sada pokazala kako se provodi s Adrijanom Limom na Nedelji mode u Parizu.

U galeriji pogledajte fotografije Adrijane Lime i Ane Antić:

1/3 Vidi galeriju Ana Antić i Adrijana Lima na Nedelji mode u Parizu Foto: Printscreen/ Instagram/ anaantic

Ana je na svom Instagram profilu podelila selfi iz bekstejdža na kojem pozira nasmejana u društvu brazilske manekenke i nekadašnje srpske snajke, a s njima je u društvu bio i poznati frizer i stilista.

Adrijana je za ovu priliku izabrala rokerski i efektan stajling sa crnom kožnom jaknom, a mnogi su primetili da bivša supruga Marka Jarića izgleda sveže, prirodno i zadovoljno.

U galeriji pogledajte još fotografija Ane Antić:

1/6 Vidi galeriju Ana Antić Foto: KEVIN HORN, Pritnscreen/Instagram

Fotografija je za kratko vreme prikupila ogroman broj lajkova i pozitivnih komentara, a obožavaoci iz Srbije nisu krili oduševljenje što nekadašnju "srpsku snajku" i dalje viđaju u društvu naših ljudi.

Ana Antić je, inače, bila u braku s košarkašem Nikolom Lončarom, a s njim ima i dve ćerke.

Pored saradnje i prijateljstva s Adrijanom Limom, poznato je da Ana Antić sarađuje, između ostalih, i s Kajli Minog.

Video: Adrijana Lima slavi uz našu muziku