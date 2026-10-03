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Nekadašnja Miss Bosne i Hercegovine, a danas prepoznatljivo televizijsko lice, Verica Mihajlović, uskoro će se publici predstaviti u novom televizijskom projektu, koji za mladu voditeljku predstavlja još jedan važan korak u karijeri.

Verica je titulu Miss Bosne i Hercegovine ponela 2023. godine, nakon čega je nastavila da gradi karijeru u medijima, televiziji i javnom životu. Danas, nekoliko godina kasnije, iza sebe ima brojne televizijske angažmane, a uskoro je očekuje nova uloga i novi projekat.

Foto: Privatna arhiva

Iako detalje za sada ne želi da otkriva, poznato je da će novi format doneti zanimljive goste, aktuelne teme, razgovore i priče sa terena, uz dinamičan sadržaj namenjen širokoj publici.

"Radujem se ovom projektu jer za mene predstavlja novu energiju i novi izazov. Posle svega što sam do sada radila, želela sam priliku da napravim još jedan korak napred i publici ponudim nešto drugačije. Ne bih još otkrivala mnogo detalja, ali mislim da će uskoro sve biti jasno“, kaže Verica.

Foto: Privatna arhiva

Iza nje je već značajno televizijsko iskustvo. Posebno se izdvaja rad na zabavnom programu "Kolo sreće“, kroz koji je realizovala više od 400 epizoda. Upravo joj je ovaj projekat doneo dragoceno iskustvo u radu pred kamerama, sa gostima i publikom, ali i priliku da upozna različite ljude i njihove priče.

Foto: Privatna arhiva

Iako je njen javni put počeo kroz svet mode i takmičenja lepote, Verica se vrlo brzo usmerila ka televiziji. Titulu Miss Bosne i Hercegovine danas vidi kao jedno od važnih iskustava koje joj je otvorilo vrata, ali ne i kao krajnju tačku.

Foto: Privatna arhiva

"Miss Bosne i Hercegovine je jedno lepo i važno iskustvo koje mi je donelo mnogo toga. Otvorila su mi se neka vrata, upoznala sam divne ljude i dobila priliku da se predstavim publici, ali sam od početka znala da želim da nastavim da radim i da se razvijam u drugim pravcima.“

Pored televizije, Verica je poslednjih godina izgradila i značajnu publiku na društvenim mrežama, gde sa pratiocima deli delove svog poslovnog i privatnog života. Direktna komunikacija sa publikom postala je važan deo njenog rada, ali i način da ostane u kontaktu sa ljudima koji prate njen profesionalni put.

Foto: Privatna arhiva

"Volim televiziju jer mi svaki projekat donese nešto novo. Uvek upoznate nekoga zanimljivog, čujete drugačiju priču i naučite nešto što do tada niste znali. Mislim da je upravo ta raznolikost ono što me i dalje najviše privlači.“

Foto: Privatna arhiva

Novi projekat tako dolazi kao nastavak svega što je do sada gradila, ali i kao prilika da publici pokaže još jednu stranu svoje ličnosti i profesionalnog rada.

Foto: Privatna arhiva

Detalji projekta za sada ostaju iznenađenje, ali publika će Vericu Mihajlović uskoro imati priliku da vidi u novom televizijskom izdanju.

Od krune Miss Bosne i Hercegovine do više od 400 televizijskih epizoda, Verica danas gradi karijeru koja je sve više vezana za televiziju – a novo poglavlje upravo počinje.

Video: Misica Mirjana Božović