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Kolumbijsko-američka glumica Sofija Vergara nije želela da propusti Nedelju mode u Parizu. Ovaj prestižni događaj tradicionalno okuplja brojne zvezde svetske javne scene koje u francusku prestonicu dolaze zbog najvažnijih modnih revija i ekskluzivnih događaja.

Ovako je izgledala Sofija Vergara u Parizu:

1/5 Vidi galeriju Sofija Vergara na Nedelji mode u Parizu Foto: Melanie Miller / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Vergara se pojavila na zabavi magazina 72 Magazine, gde je odmah privukla pažnju prisutnih. Crno-zlatna kombinacija koja nije mogla da prođe nezapaženo

Atraktivna glumica blistala je u pripijenoj haljini koja je savršeno pratila njenu figuru. Efektna kombinacija boja i kroj koji je naglasio njene obline učinili su da Vergara bude jedna od zapaženijih gošći večeri.

Njeno izdanje bilo je nemoguće ne primetiti, a glumica je još jednom pokazala zbog čega važi za jednu od prepoznatljivijih dama na svetskoj modnoj sceni.