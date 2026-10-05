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Frontmen grupe Maneskin, Damiano David, ponovo je dokazao zašto važi za jednog od najvećih romantičara nove generacije. Nakon što se u prelepoj Toskani venčao sa svojom dugogodišnjom partnerkom, glumicom i pevačicom Dav Kameron, muzičar je konačno podelio zvanične fotografije sa trodnevne ceremonije, a internet je doslovno eksplodirao zbog poslednjeg kadra!

Serija fotografija prikazuje bajkovite momente sa svadbe u kojoj se vidi koliko su Damijano David i njegova supruga zaljubljeni i očarani jedno drugome. Međutim, pažnju svih privukla je poslednja slika u nizu.

Damijano David na svom venčanju Foto: Printscreen/Instagram/damianodavid

Na njoj se vidi Damijano koji u potpunom zanosu, "kidajući" od sreće, kleči i ljubi stopala svoje novopečene supruge. Ovaj emotivan i istovremeno prepoznatljivo ekscentričan potez oduševio je milione fanova širom sveta. Da stvar bude još emotivnija, Damiano je uz galeriju ostavio poruku koja nikoga nije ostavila ravnodušnim:

"Ovo su najbolji dani mog života. Ponosan što te mogu nazvati svojom ženom", stoji u njegovoj objavi.

Objava je za samo nekoliko minuta sakupila milione lajkova, a komentari poput "Nađite nekoga ko vas voli kao Damiano Dav" i "Ovo je bukvalno definicija prave ljubavi" ne prestaju da se nižu.

Par je još jednom pokazao da njihova ljubavna priča izgleda kao najlepši moderni film. Podsetimo, na venčanju je Damijano nosio odelo za koje se malo koji mladoženja opredeli, a njih dvoje su bili toliko usklađeni na njihovom velikom danu da su dobili jedno veliko bravo - za stajling i spontanost.

(Kurir.rs/Žena)

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