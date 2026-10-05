Džastin Biber pokazao porodične trenutke sa suprugom i sinom
- Džastin Biber podelio je porodične fotografije sa izleta u zoološki vrt, na kojima su supruga Hejli i njihov dvogodišnji sin Džek Blus.
- Pevač i Hejli ove godine nastavljaju i zajedničke poslovne projekte, među kojima su modna kolekcija za SKYLRK i najavljena linija tehnoloških proizvoda.
Džastin Biber podelio je sa svojih 286 miliona pratilaca na Instagramu nove porodične fotografije. Pevač je objavio prizore sa porodičnog izleta u zoološki vrt, gde je bio sa suprugom Hejli i njihovim dvogodišnjim sinom Džekom Blusom. Na jednoj od fotografija Biber iz dlana hrani kengura dok drugom rukom drži sina. Pevač nosi maskirni šešir i sportske naočare za sunce, dok je dečak odeven u zelene pantalone i belu majicu bez rukava.
Brak i porodica
Džastin (32) i Hejli (29) Biber venčali su se u matičnoj službi u Njujorku 13. septembra 2018. godine. Sina Džeka Blusa dobili su pre dve godine, a dečak je 22. avgusta proslavio drugi rođendan.
Zajednički poslovni projekti
Par je ove godine sarađivao i na nekoliko poslovnih projekata. Predstavili su modnu kolekciju u sklopu Biberovog brenda SKYLRK, a pevač je nedavno najavio i liniju tehnoloških proizvoda istog brenda.
Prvi proizvod biće žičane slušalice, koje je na društvenim mrežama promovisala i Hejli Biber. Još nije poznato kada će se naći u prodaji. U aprilu su predstavili i flastere za akne nastale u saradnji njihovih brendova. Proizvod je deo ponude Hejline kozmetičke linije Rhode, čija je vrednost procenjena na milijardu dolara.
(Kurir.rs/Index)
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