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Čuveni scenarista i producent naučno-fantastične serije "Doctor Who", Rasel T. Dejvis (63), javno je otvorio dušu o svojoj emotivnoj vezi sa 27-godišnjim manekenom Oliverom Kolom. Iako uživaju u ljubavi, producent je priznao da je morao da preduzme zvanične korake na poslu kako bi sprečio bilo kakve glasine.

"Prijavio sam našu vezu šefovima serije"

Dejvis je objasnio da je novu romansu odmah prijavio rukovodstvu na televiziji BBC čim je odnos postao ozbiljan.

- Kada je to preraslo u ozbiljnu vezu, prijavio sam je šefovima serije "Doctor Who", za slučaj da neko pokuša da tvrdi kako zloupotrebljavam svoju poziciju zabavljajući se sa fanom - izjavio je producent.

Na pitanje da li je njegov mlađi partner zaista obožavalac serije na kojoj radi, Dejvis je otkrio kako to izgleda u njihova četiri zida:

- On jeste fan, ali to obuhvati oko pet minuta razgovora. Nije da sedimo i raspravljamo o zlikovcima iz serije.

"Ima 27 godina, što zaista jeste smešno"

Par ne krije svoju sreću i često deli zajedničke trenutke na društvenim mrežama, uključujući i snimak na kom Oliver obilazi čuveni TARDIS. Osvrćući se na ogromnu starosnu razliku od čak 36 godina, Dejvis je u podkastu "How To Fail with Elizabeth Day" istakao da svog partnera doživljava kao izuzetno zrelu osobu:

- Dosta je mlađi, ima 27 godina, što jeste smešno, znam. Ali on je Australijanac. Oni su veoma odrasli, zar ne? - rekao je scenarista i dodao:

- On zna šta je šta, komotno bi mogao da ima 40 godina. Prošao je kroz paklen život, dosta toga je video i uradio i borio se da stigne do Britanije.

"Prelep je, ja sam pravi Srećković"

Poznati producent je 2018. godine doživeo težak udarac kada je njegov suprug Endru Smit preminuo u 54. godini od tumora na mozgu, nakon što se Rasel dve i po godine povukao iz posla kako bi ga negovao. Kako kaže, u ovim godinama nije verovao da će mu se ljubav ponovo dogoditi.

- Ostao sam udovac pre osam godina i tada pomislite, to je to, zaista. I u 63. godini pomislite da je to kraj. Mislio sam: 'U redu, lepo sam se proveo'. Tako da je ovo što se dogodilo veliko iznenađenje i veoma lepo - ispričao je Dejvis u podkastu "Reasons To Be Joyful".

Progovorio je i o tome koliko njegov mladi partner poštuje uspomenu na njegovog pokojnog supruga:

- Moj dragi dečko Oliver to potpuno poštuje. Kada ga nateram da sedi i gleda kviz "The Chase", kažem mu: "Endru je ovo obožavao, gledaj ovo". To se dešava stalno, bez prestanka.

Gostujući kod Gebi Rozlin, producent nije krio oduševljenje svojim partnerom: "Prelep je, zar ne? Ja sam pravi srećković."

Proslavili prvu godišnjicu

Da ljubav cveta dokazuje i to što je par krajem jula proslavio svoju prvu godišnjicu veze u jednom restoranu.

- Naša prva godišnjica! Popili smo sve ove flaše - napisao je Dejvis uz fotografiju sa proslave na Instagramu, ispod koje su usledile brojne čestitke prijatelja i poznatih ličnosti.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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