Nikol Kidman u najkraćoj haljini hipnotisala Pariz: Elegantno, a smelo izdanje oskarovke za Nedelju mode
- Nikol Kidman je sa ćerkom Fejt posetila Chanelovu reviju na Nedelji mode u Parizu, dok je starija ćerka Sandej Rouz prošetala pistom.
- Glumica je privukla pažnju elegantnim tvid sako-haljinom u stilu mini-haljine, uz crne najlonke i salonke satenskog sjaja.
Glumica Nikol Kidman se trenutno nalazi na Nedelji mode u Parizu gde joj društvo prave ćerke Sandej i Fejt koje je dobila u braku sa Kitom Urbanom.
Starija ćerka Sandej Rouz je čak i prošetala pistom, dok su Fejt i njihova mama privukle najviše pažnje među publikom na modnoj reviji Chanel.
Fejt je bila u opuštenoj kombinaciji što je i logično za jednu 15-godišnjaku, pa je tako nosila sivi kardigan u kombinaciji sa farmerkama i klasične Chanel crno-bele cipele sa otvorenom petom i odgovarajuću belu torbicu.
S druge strane, njena slavna mama je ukrala sve poglede, a kako i ne bi kada se pojavila u atraktivnom izdanju.
Naime, oskarovka nam je servirala elegantan stajling nosivši sako-haljinu od tvida koja je istakla njene duge i izvajane noge.
Chanelov blejzer je bio Nikolin izbor, a tamnosiva boja se savršeno uklopila sa stajlingom njene ćerke.
Ovesized sako je imao naglašena ramena i dvoredno kopčanje sa dva dugmeta, a bio je dovoljno dugačak da može da se nosi bez ičega ispod.
Tako ga je i iskombinovala i Nikol Kidman. Sjajno ga je iznela u stilu mini-haljine, a sve je začinila crnim najlonkama i crnim salonkama satenskog sjaja.
Minimalističku, a efektnu kombinaciju, oskarovka je zaokružila elegantnim ručnim satom i prstenom, dok je kosu pustila da joj pada niz telo.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Nikol Kidman sa tamnim obrvama