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Glumica Nikol Kidman se trenutno nalazi na Nedelji mode u Parizu gde joj društvo prave ćerke Sandej i Fejt koje je dobila u braku sa Kitom Urbanom.

Starija ćerka Sandej Rouz je čak i prošetala pistom, dok su Fejt i njihova mama privukle najviše pažnje među publikom na modnoj reviji Chanel.

Fejt je bila u opuštenoj kombinaciji što je i logično za jednu 15-godišnjaku, pa je tako nosila sivi kardigan u kombinaciji sa farmerkama i klasične Chanel crno-bele cipele sa otvorenom petom i odgovarajuću belu torbicu.

S druge strane, njena slavna mama je ukrala sve poglede, a kako i ne bi kada se pojavila u atraktivnom izdanju.

Naime, oskarovka nam je servirala elegantan stajling nosivši sako-haljinu od tvida koja je istakla njene duge i izvajane noge.

Chanelov blejzer je bio Nikolin izbor, a tamnosiva boja se savršeno uklopila sa stajlingom njene ćerke.

Ovesized sako je imao naglašena ramena i dvoredno kopčanje sa dva dugmeta, a bio je dovoljno dugačak da može da se nosi bez ičega ispod.

Tako ga je i iskombinovala i Nikol Kidman. Sjajno ga je iznela u stilu mini-haljine, a sve je začinila crnim najlonkama i crnim salonkama satenskog sjaja.

Minimalističku, a efektnu kombinaciju, oskarovka je zaokružila elegantnim ručnim satom i prstenom, dok je kosu pustila da joj pada niz telo.

VIDEO: Nikol Kidman sa tamnim obrvama