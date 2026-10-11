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Sekira koju je Džek Nikolson koristio u kultnoj sceni horora "Isijavanje" iz 1980. godine biće ponuđena na prodaju. Oružje s kojim izgovara slavnu rečenicu "Here's Johnny!" moglo bi da dosegne cenu između 30.000 i 50.000 funti (između 35.000 i 58.000 evra). To je samo jedan od stotina predmeta iz lične arhive reditelja Stenlija Kjubrika koji će se naći na prvoj takvoj aukciji nakon njegove smrti 1999. godine, piše The Guardian.

U filmu Nikolsonov lik Džek Torens sekirom razvaljuje vrata kupatila u kom se krije njegova supruga Vendi, koju glumi Šeli Duval. Istim oružjem ubija i Dika Halorana, kog je igrao Skatman Kraders. Aukcija će se održati 3. februara u londonskoj aukcijskoj kući Bonhams. Pre toga biće organizovane javne izložbe, koje počinju sledeće nedelje u Njujorku, a zatim se sele u Los Anđeles, Pariz i na kraju u London 18. januara.

Od "Isijavanja" do "Odiseje"

Iz "Isijavanja" se prodaju i dve svetloplave haljine koje su nosile sestre Grejdi u sceni u kojoj pozivaju dečaka Denija da "dođe da se igra s njima". Dečji tricikl nije na prodaju, ali jeste filmska klapa korišćena na snimanju. To je jedna od četiri Kjubrikove klape na aukciji; ostale su iz filmova "2001: Odiseja u svemiru", istorijske drame "Barry Lyndon" iz 1975. i njegovog poslednjeg filma "Širom zatvorenih očiju".

Najviša cena očekuje se za model svemirskog fetusa iz završne scene "Odiseje u svemiru", poznatog i kao "star child". Procenjuje se da bi mogao da dosegne cenu do 800.000 funti (oko 942.000 evra).

Foto: NZ / Christophel Collection / Profimedia

"Reč je o završnoj, zagonetnoj slici jednog od najuticajnijih naučno-fantastičnih filmova svih vremena. Ona predstavlja evoluciju, nove početke, naivnost i dvosmislenost", rekla je Kler Tol-Moa, upravnica odeljenja za popularnu kulturu u Bonhamsu.

"'2001: Odiseja u svemiru' nije samo jedan od najboljih Kjubrikovih filmova, to je filmsko remek-delo. Zato je neverovatno uzbudljivo što možemo da ponudimo ovaj kultni rekvizit iz finala filma."

Uvid u Kjubrikov kreativni proces

Tol-Moa je dodala kako aukcija pruža "obožavateljima, kolekcionarima i istoričarima priliku da poseduju deo ove izvanredne zbirke". Izložbe je nazvala "istorijskim trenutkom u kom možemo da se približimo nekima od najpoznatijih filmova ikada snimljenih".

Stenli Kjubrik Foto: KUBRICK ESTATE Profimedia

Njeni omiljeni predmeti na aukciji su Kjubrikovi scenariji s ličnim beleškama, crtežima i alternativnim scenama. "Njegovi scenariji su izuzetno posebni jer nam pružaju uzbudljiv uvid u Stenlijevo kreativno putovanje tokom stvaranja nekih od njegovih najpoznatijih filmova, kao što su 'Isijavanje', '2001: Odiseja u svemiru', 'Lolita' i drugi", izjavila je Tol-Moa. U ponudi je i Kjubrikov lični primerak scenarija za "Spartaka" iz 1960. godine.

Šta predmeti govore o reditelju

Na aukciji će se naći i Kjubrikova rediteljska stolica, čija se vrednost procenjuje na iznos do 12.000 funti. Guardian ga je u čitulji opisao kao zagonetnog, opsesivnog i diktatorski nastrojenog autora čiji su filmovi duboko pesimistični.

Foto: Profimedia

"Malo je ljudi imalo tako snažan uticaj na vizualnu kulturu kao Kjubrik", rekla je Tol-Moa. Istakla je da je njegov rad toliko uticajan da je stvoren pridev "kjubrikovski", koji označava "pedantnu posvećenost detaljima, tehničko majstorstvo, preciznost i prepoznatljiv vizualni ili kreativni stil".

Prema njenim rečima, predmet koji najbolje oslikava Kjubrikovu ličnost je njegov šahovski set. "Cenio je šah zbog kombinacije strategije, strpljenja, discipline i intelektualne preciznosti - kvaliteta koji su postale zaštitni znak njegovog filmskog stvaralaštva", kazala je.

"Kasnije bi, tokom pauza na snimanju, igrao s članovima glumačke ekipe i saradnicima, a često je fotografisan upravo uz šahovsku tablu. Teško je setiti se druge kolekcije ovakvog kalibra ili reditelja koji je inspirisao toliko ljudi."

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