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Kada se spominje ljubav i pesme, ime Đorđa Balaševića spomene se prvo u većini slučajeva. I to nije slučajno - umeo je da od "obične" ljubavne priče napravi nešto što zvuči kao da je napisano baš za sve nas. Da se prepoznaju i oni koji vole i koji su ostavljeni, i koji pate i koji žude, oni koji su razočarani i oni koji su našli pravu osobu.

Balašević je zaista bio neponovljiv pesnik, a emocije u njegovim numerama ne blede - samo su jače sa svakom novom generacijom koja uživa u njegovim stihovima.

Ovo su neke od onih koje najviše bole, ali ih upravo zato iznova puštamo:

D-mol

Neko će reći - izvikana je, ali morate priznati, koliko god ovu pesmu čuli puta, jedna je od retkih koja ne dosadi.

Ne lomite mi bagrenje

Pesma u kojoj se lična bol pretvara u mnogo veću priču o gubitku, nepravdi i nemoći. Balašević je izgovara gotovo kao molbu, a upravo zato toliko snažno pogađa.

Odlazi cirkus

Jedna od najlepših pesama o kraju – bilo da je reč o ljubavi, jednom periodu života ili ljudima koji su nekada bili važni. Ostaje ona praznina kada se sve završi, a vi tek tada shvatite bez čega ste ostali.

Provincijalka

Nostalgična i nežna priča o devojci koja dolazi iz malog mesta i ljubavi koja je ostala negde između mladosti, velikih gradova i neizgovorenih osećanja. "Tražili smo se po prethodnim životima", možda je stih koji udara najjače i ono:

"Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem

A onda, odjednom, raspored mladeža na njenim leđima

Kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvezde treba da se zagledam".

Slovenska

Pesma puna čežnje, uspomena i ljubavi koja ne ume baš sasvim da nestane. Ima onu posebnu Balaševićevu mešavinu tuge i topline zbog koje je slušate i kada znate da će vas zaboleti.

Nedostaje mi naša ljubav

Sam naslov govori gotovo sve - ovo je pesma o onome što ostane kada ljubav prođe, ali osećaj za njom ne prestane. Jednostavna, nežna i bolno prepoznatljiva, a naročito stihovi:

"Nedostaje mi naša ljubav, mila

Bez nje se život kruni uzalud

Nedostaješ mi ti, kakva si bila

Nedostajem mi ja, onako lud

Ja znam da vreme ne voli heroje

I da je svaki hram ukaljalo

Al' meni, eto, ništa sem nas dvoje nije valjalo...".

Naposletku

Jedna od njegovih najintimnijih pesama, kao svođenje računa sa životom, ljubavima i sopstvenim izborima. Ne slama na prvu, već polako, kako stihovi počnu da vam se uvlače pod kožu uz ono pitanje: "Naposletku, ti si dobro znala ko sam ja, otkud sad te suze, moja mila?".

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