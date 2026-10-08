Tvrdi da nisu bili intimni

Tvrdi da nisu bili intimni

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Holivudski glumac Majkl Daglas navodi da su on i Šeron Stoun odbili da koriste dublere za intimne scene, dok je glumica pristala na bude potpuno naga.

Kako glumac piše u svojim skoro objavljenim memoarima, Šeron je u početku koristila mali komad materijala preko intimnog dela tela, ali ga je kasnije uklonila.

"Hajde da prestanemo da se pretvaramo. Naga sam, svi to znamo, hajde da krenemo", navodi Daglas da mu je tada rekla Stoun.

Majkl Daglas i Šeron Stoun u filmu "Niske strasti" Foto: kpa Publicity / United Archives / Profimedia

"Nikada zapravo nismo bili intimni"

Iako scena u filmu izgleda veoma uverljivo, Daglas u memoarima naglašava da između njega i Stoun tokom snimanja nije bilo stvarnog seksualnog odnosa.

"Da budem jasan, uprkos tome kako izgleda u završenom filmu, mogu da vas uverim da Šeron i ja nikada zapravo nismo bili intimni u ovoj sceni!", napisao je glumac.

82-godišnji glumac objasnio je da je jedna od scena oralnog seksa trebalo da bude što uverljivija. Međutim, nakon nekoliko ponavljanja, Stoun mu je skrenula pažnju na jedan neočekivani problem.

Šeron Stoun u Niskim strastima Foto: Printscreen/Youtube

"Molim te, polako. Tvoja brada me stvarno grebe", navodi Daglas njene reči.

Glumac je potom opisao da su joj gornji delovi butina bili potpuno crveni i iziritirani, zbog čega se, kako navodi, osećao veoma loše.

Film koji je obeležio karijere

"Niske strasti", u režiji Pola Verhovena, postale su jedan od najpoznatijih trilera devedesetih, a uloge Majkla Daglasa i Šeron Stoun značajno su obeležile njihove karijere.

Daglas se u novim memoarima osvrnuo i na druge detalje sa seta, uključujući sukobe sa Verhovenom, ali i na glasine o navodnoj romansi sa Šeron Stoun.

Majkl Daglas i Šeron Stoun u filmu Niske strasti Foto: Printscreen YouTube

Kako navodi, te glasine nisu bile tačne. Dok je javnost spekulisala o njegovom odnosu sa Stoun, Daglas je tokom snimanja filma zapravo bio u vezi sa drugom koleginicom, Džin Triplhorn.

Memoari "One Helluva Ride" objavljeni su 6. oktobra i donose Daglasovo viđenje brojnih filmova koji su obeležili njegovu karijeru, među kojima su "Let iznad kukavičjeg gnezda", "Fatalna privlačnost", "Volstrit" i "Niske strasti".

(Kurir.rs/B92)

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