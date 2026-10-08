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A$AP Rocky večeras prvi put nastupa pred srpskom publikom, a za koncert je vladalo veliko interesovanje i tražila se karta više. On oko pola sata pred početak koncert sa svojim timom stigao u Arenu u Beogradu.

Posle meseci iščekivanja, A$AP Rocky napokon održava koncert koji su mnogi priželjkivali. Za nastup popularnog repera tražila se karta više, a pretprodaja je krenula još početkom godine.

Reper je došao sam u pratnji članova svog tima, pogledajte još kadrova:

Asap Roki u Beogradu koncert Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, reper iz Harlema je pre dva dana nastupao u Zagrebu, gde je napravio nezapamćenu atmosferu. Rocky u Beograd dolazi nakon objavljivanja istoimenog albuma "DON’T BE DUMB", kojim je nakon višegodišnje pauze otvorio novo poglavlje svoje karijere. Na aktuelnoj turneji predstavlja pesme sa ovog izdanja, ali i numere koje su obeležile njegovu karijeru dugu više od decenije.

(Kurir.rs/Mondo)

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