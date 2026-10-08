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Beogradska arena večeras je bila u znaku hip-hopa, a za atmosferu o kojoj će se još dugo pričati pobrinuo se A$AP Roki, koji je pred beogradsku publiku stigao u velikom stilu.

Američki reper priredio je pravi spektakl u okviru svoje svetske turneje „Don't Be Dumb“, a već sam njegov dolazak na binu bio je dovoljan da izazove euforiju u prepunoj Areni. Roki se na scenu spustio helikopterom, što je izazvalo eksploziju oduševljenja među fanovima.

Čim se pojavio pred publikom, atmosfera je dostigla vrhunac. Hiljade obožavalaca pevale su zajedno sa njim, a Arena je tokom celog nastupa bila na nogama.

Publici u Beogradu se obratio rečima: "Let's lit up Serbia!" ("Zapalimo Srbiju!")

Kako je bilo na koncertu pogledajte u galeriji:

1/29 Vidi galeriju Koncert Asap Rokija u Areni Foto: Marko Karović

Roki je izveo svoje najveće hitove, ali i pesme sa aktuelnog albuma „Don't Be Dumb“, a publika je gotovo svaku numeru dočekivala horskim pevanjem i ovacijama. Posebno je bilo jasno koliko su beogradski fanovi čekali ovaj trenutak – energija iz publike nije jenjavala ni tokom jednog dela koncerta.

Kasnio sat vremena, ali je sve nadoknadio

Iako je početak koncerta bio zakazan za 19.30, nastup je počeo oko sat vremena kasnije, što je kod dela publike izazvalo nestrpljenje.

Međutim, kada se Roki konačno pojavio, čekanje je brzo palo u drugi plan. Spektakularan ulazak, moćna produkcija i energičan nastup odmah su podigli atmosferu.

Njegov dolazak helikopterom bio je jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri, a upravo takav scenski nastup i jeste deo koncepta „Don't Be Dumb“ turneje. Na bini su se u jednom trenutku čak pojavili i "specijalci"

00:43 Ludilo u Areni: A$AP Rocky sleteo na binu helihopterom Izvor: MONDO

Beograd dobio spektakl za pamćenje

Ovo je ujedno prvi samostalni nastup A$AP Rokija u Srbiji, a beogradska publika pokazala je da je njegov dolazak iščekivala sa velikim uzbuđenjem. Koncert je organizovan u saradnji kompanija SKYMUSIC i Live Nation.

Iako je publika na početku morala da bude strpljiva, Roki joj je to čekanje višestruko vratio.

00:33 Na bini i specijalci: A$AP se popeo na helihopter, žestoko od starta Izvor: MONDO