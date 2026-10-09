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Čuveni glumac Majkl Daglas nedavno je objavio svoje memoare "One Helluva Ride" u kojima je otkrio dosad nepoznate detalje o svom životu, romansama i aferama, kao i o odnosu sa kolegama. U jednom delu knjige prisetio se snimanja filma Wall Street iz 1987. godine i otkrio da je Čarli Šin zalepio natpis na leđa njihove koleginice Šon Jang sa porukom: "Najveća p**ka na svetu".

Daglas je napisao kako je Jangova, koja je u filmu igrala ulogu njegove supruge, izazivala mnogo problema na setu, te da je imala "užasan odnos" sa ostatkom glumačke ekipe, a posebno sa Šinom. Kada je Majkl primetio natpis na njenim leđima, skinuo ga je i rekao joj da zaboravi to što je pisalo na njemu. Međutim, neko iz ekipe joj je već rekao šta je Šin napisao.

Pogledajte fotografije Majkla Daglasa:

1/6 Vidi galeriju Majkl Daglas Foto: NORTH-SUNSET / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Justin Ng /Landmark Media / Newscom / Profimedia

"Imala je svako pravo da bude besna", napisao je Daglas.

Slavni glumac prisetio se i kako se Jangova neprestano prepirala sa rediteljem Oliverom Stounom, koji je odlučio da njenu jedinu rečenicu dodeli Daril Hani. Jangova mu je na to odgovorila: "Ako nemam nijednu rečenicu u ovoj sceni, koja je onda moja svrha boravka ovde?". Stoun se složio sa njom i odmah joj dao otkaz, navodi Daglas.

Ispričao je i kako je Hani bilo teško da snima kriminalističku dramu u kojoj su glumačku postavu pretežno činili muškarci. Daril je takođe često ulazila u sukobe sa Stounom jer su oboje imali "svoj jedinstven stil i način rada", kao i "čvrsta stanovišta". Daglas je napisao i da je direktor fotografije Robert Ričardson nagovarao Stouna da zameni i Jangovu i Hanu, ali je Stoun to odbijao sve dok nije otpustio Šon.

"Oliver je kasnije govorio kako bi voleo da je otpustio obe", istakao je Daglas, dodavši da je reditelj na kraju iz filma izrezao većinu scena u kojima se Šon Jang pojavljivala.

Foto: Image Press Agency/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Daglas je za ulogu Gordona Geka u "Wall Street" osvojio Oskara.

Skrivana afera u Meksiku

Majkl Daglas je u svojim memoarima otkrio i dugo skrivanu tajnu iz prošlosti. Naime, priznao je da su se on i njegova koleginica iz filma "Lov na zeleni dijamant" iz 1984. godine, Katlin Terner, zaljubili na setu u Meksiku. Glumac je tada bio u braku sa Dijandrom Daglas, sa kojom ima sina Kamerona.

"Katlin je bila pametna, duhovita i seksi, sa dubokim, zavodljivim glasom koji je postao njen zaštitni znak. Odmah mi se svidela i shvatili smo da smo privlačni jedno drugom. Stvari kod kuće su bile loše. Dijandra i ja smo oboje imali vanbračne afere, uključujući i moju nedavnu romansu sa Dajan Tomas", napisao je glumac, koji je sa Dijandrom bio u braku od 1977. do 2000. godine.

Foto: Twentieth Century Fox Film Corpo / Christophel Collection / Profimedia

Rekao je da je imao probleme sa bivšom suprugom jer je ona od njega tražila da se promeni.

"Kameron, koji je tada imao pet godina, osećao je tu napetost u mom odsustvu, a to me je tištilo čak i više od svađe u braku... Otišao sam u Meksiko, tehnički još uvek u braku, ali razdvojen", dodao je Daglas.

"Hemija koju sam imao sa Katlin Terner bila je toliko jaka da je publika godinama bila sigurna da smo u vezi dok smo snimali film. Oboje smo to poricali kroz filme 'Lov na zeleni dijamant', 'Dragulj sa Nila', 'Rat Rouzovih', pa čak i tokom konferencije za novinare pre nekoliko godina za 'Kominski metod'. Stvarna priča je išla ovako: Da, priznali smo, imali smo neverovatnu hemiju. Da, oboje smo bili, kako je Katlin rekla, 'strašno koketni' i da, oboje smo bili u iskušenju, ali ništa se nikada nije dogodilo između nas. To je bila laž. Bila je to laž namenjena zaštiti moje žene i sina, laž koju smo govorili svetu 40 godina. Zapravo, tokom intervjua za časopis People pre samo nekoliko godina, Katlin se držala toga, rekavši: 'Oh, čeznula sam, dušo, ali on je još uvek bio oženjen... Bila je to ta divna seksualna napetost, znaš? Kad stvarno, stvarno znaš da nekoga želiš - i kažem da je bilo obostrano - i ne možeš da ga imaš...’", piše glumac.

Tajni susreti i iznenadni prekid

Objasnio je da su on i Katlin bili veoma zaljubljeni i da su započeli vezu, ističući da to nije bila "afera za jednu noć".

"Katlin i ja nikada nismo naišli na probleme. Prvo smo se pronašli kao prijatelji, zatim kao kolege, a na kraju kao ljubavnici. Nakon iscrpljujućeg dana snimanja u džungli, izašli bismo napolje i večerali ili se pridružili grupi, a posle bih se ja ušunjao u njenu hotelsku sobu nakon što bi svi zaspali. Nije bilo kamera u liftovima, nije bilo asistenata koji koriste mobilne telefone za fotografisanje", rekao je.

Foto: LADD COMPANY-WARNER BROS - Album / Album / Profimedia

Na setu niko nije znao za njihovu romansu, a čarolija, kako je sam nazvao taj odnos, bila je prekinuta kada su njegova supruga i sin stigli u Meksiko.

"Bio sam veoma srećan što mi je sin tamo, ali njihov dolazak stvorio je novi problem. Dok Bob i Deni (reditelj i glumac) nisu imali pojma o mojoj aferi sa Katlin, Dijandra je postala sumnjičava. Ženska intuicija, pretpostavljam. U nekom trenutku, bila je sama sa Katlin i jasno joj je dala do znanja da smo još uvek u braku. Njen pogled na uslove našeg razdvajanja bio je drugačiji od mog. To je nateralo Katlin da se zamisli. Nije htela da se meša", rekao je.

Njegova veza sa Katlin je tada završena, a on je odlučio da poradi na braku sa Dijandrom zbog njihovog sina.

Pogledajte u galeriji fotografije Majkla Daglasa i Ketrin Zite Džouns:

1/12 Vidi galeriju Glumci su se sreli 1998. godine, a Majkl Daglas joj je već tokom prve večeri saopštio da će jednog dana postati otac njene dece. Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Film "Lov na zeleni dijamant" je odmah postao hit, a glumci je trebalo da snimaju i nastavak. Međutim, Ternerova je rekla da neće učestvovati, iako je potpisala ugovor. Studio 20th Century Fox podneo je tužbu protiv nje, koja je naposletku bila odbačena. Uprkos svim nedaćama, Majkl i Katlin ostali su u dobrim odnosima, a glumica mu je čak pomogla da napiše scenario za film "Dragulj sa Nila". Daglas se 2000. godine razveo od Dijandre i iste godine venčao sa Ketrin Zitom-Džouns, sa kojom je i danas u braku i imaju dvoje dece.

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