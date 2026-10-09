"Jedno jutro sam se probudio kraj nje, bila je mrtva": Goran Bare predoziranje svoje supruge nikad nije preboleo
- Goran Bare je preminuo u 62. godini, a hrvatski mediji navode da su ga saradnici pronašli bez znakova života u stanu 9. oktobra oko 13 časova.
- Muzičar je godinama govorio o teškoj borbi sa zavisnošću i depresijom, koju je dodatno produbila smrt supruge Mirjane od predoziranja heroinom 1995. godine.
Frontmen i autor grupe Majke, Goran Bare, preminuo je u 62. godini. Tragičnu vest objavili su hrvatski mediji pozivajući se na njegove bliske saradnike Alena Tibljaša i Marija Rašića. Prema njihovim navodima, kolege iz benda zatekle su pevača bez znakova života u njegovom stanu danas, 9. oktobra, oko 13 časova.
Pogledajte fotografije Gorana Barea:
Čuveni muzičar godinama unazad živeo je daleko od očiju javnosti i u potpunoj izolaciji. Svojevremeno je objašnjavao da se povukao iz medija zbog prekida odnosa sa kolegama, dok ga je gubitak prijatelja koji su preminuli ostavio potpuno samog.
Gubitak supruge i borba s depresijom
Bare nikada nije skrivao svoju tešku prošlost i borbu sa zavisnošću, a posebno emotivno govorio je o svojoj supruzi Mirjani, koja je tragično izgubila život 1995. godine usled predoziranja heroinom.
– Žalim najviše za ženom. Ja sam tad doživeo nervni slom. Ja sam se probudio pored nje, ali ona nije spavala, nego je bila mrtva. To me tako skršilo, otvoriš oči i ne možeš da ustaneš iz kreveta. Ne zanima te ni dete, ni roditelji, ni ti, ni ništa na svetu, ništa. Najviše bi voleo da ne postojiš – rekao je Bare za Una TV.
Smrt supruge ostavila je duboke posledice na njegovo psihičko zdravlje, usled čega se godinama borio sa maničnom depresijom. Iz dvogodišnjeg braka sa Mirjanom dobio je sina koji danas živi u Zadru i ima 27 godina. Zbog spleta okolnosti, njihov odnos nije bio blizak i retko su se viđali.
– Kad je on bio jako mali, ja sam otišao. Neko je to dete morao da školuje. On je završio dva fakulteta. Baš se ne viđamo jer je on živeo s bakom i dedom. Moja žena je umrla kad je on imao godinu dana. Čujemo se. Čestitamo rođendane, Nove godine i Božiće – priznao je pjevač, koji danas žali što se toliko prepustio ovisnosti.
– Ja sam bio džanki, teški, intravenozni. Ja sam se zadnji put "roknuo" na Porinu '99. Najviše mi ide na živce što sam se prepustio – priznao je muzičar.
Podsetimo, nedavno na festivalu "Modro i zeleno" Bare nije uspeo da završi ni prvu pesmu. Članovi njegovog tima pomogli su mu da siđe sa bine u Parku fra Jure Radića, dok ga je publika ispratila aplauzom. Bubnjar i menadžer Majki Alen Tibljaš tada je za 24 sata kratko rekao:
- Nije ono što obično ljudi pomisle, sad je sve u redu.
Bend se potom oglasio saopštenjem u kojem je objasnio da je Bare želeo da nastupi uprkos tome što se nije osećao dobro.
- Nažalost, Goran sinoć nije bio dobro. Na binu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja ga je došla podržati, ali telo i glas nisu dali. Iskreno se izvinjavamo svima koji su sinoć došli u Makarsku i zahvaljujemo na razumevanju, toplini i podršci koju su pružili Goranu i bendu. To nam mnogo znači.
Goran Bare preminuo je danas u 62. godini života, a uzrok smrti još uvek nije poznat javnosti.
Pogledajte video: Umro glumac iz filma Žetva