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Frontmen i autor grupe Majke, Goran Bare, preminuo je u 62. godini. Tragičnu vest objavili su hrvatski mediji pozivajući se na njegove bliske saradnike Alena Tibljaša i Marija Rašića. Prema njihovim navodima, kolege iz benda zatekle su pevača bez znakova života u njegovom stanu danas, 9. oktobra, oko 13 časova.

Pogledajte fotografije Gorana Barea:

1/7 Vidi galeriju Goran Bare Foto: Printscreen/HRT

Čuveni muzičar godinama unazad živeo je daleko od očiju javnosti i u potpunoj izolaciji. Svojevremeno je objašnjavao da se povukao iz medija zbog prekida odnosa sa kolegama, dok ga je gubitak prijatelja koji su preminuli ostavio potpuno samog.

Gubitak supruge i borba s depresijom

Bare nikada nije skrivao svoju tešku prošlost i borbu sa zavisnošću, a posebno emotivno govorio je o svojoj supruzi Mirjani, koja je tragično izgubila život 1995. godine usled predoziranja heroinom.

– Žalim najviše za ženom. Ja sam tad doživeo nervni slom. Ja sam se probudio pored nje, ali ona nije spavala, nego je bila mrtva. To me tako skršilo, otvoriš oči i ne možeš da ustaneš iz kreveta. Ne zanima te ni dete, ni roditelji, ni ti, ni ništa na svetu, ništa. Najviše bi voleo da ne postojiš – rekao je Bare za Una TV.

Goran Bare Foto: Printscreen/HRT

Smrt supruge ostavila je duboke posledice na njegovo psihičko zdravlje, usled čega se godinama borio sa maničnom depresijom. Iz dvogodišnjeg braka sa Mirjanom dobio je sina koji danas živi u Zadru i ima 27 godina. Zbog spleta okolnosti, njihov odnos nije bio blizak i retko su se viđali.

– Kad je on bio jako mali, ja sam otišao. Neko je to dete morao da školuje. On je završio dva fakulteta. Baš se ne viđamo jer je on živeo s bakom i dedom. Moja žena je umrla kad je on imao godinu dana. Čujemo se. Čestitamo rođendane, Nove godine i Božiće – priznao je pjevač, koji danas žali što se toliko prepustio ovisnosti.

– Ja sam bio džanki, teški, intravenozni. Ja sam se zadnji put "roknuo" na Porinu '99. Najviše mi ide na živce što sam se prepustio – priznao je muzičar.

Podsetimo, nedavno na festivalu "Modro i zeleno" Bare nije uspeo da završi ni prvu pesmu. Članovi njegovog tima pomogli su mu da siđe sa bine u Parku fra Jure Radića, dok ga je publika ispratila aplauzom. Bubnjar i menadžer Majki Alen Tibljaš tada je za 24 sata kratko rekao:

- Nije ono što obično ljudi pomisle, sad je sve u redu.

Goran Bare Foto: Prinstcreen

Bend se potom oglasio saopštenjem u kojem je objasnio da je Bare želeo da nastupi uprkos tome što se nije osećao dobro.

- Nažalost, Goran sinoć nije bio dobro. Na binu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja ga je došla podržati, ali telo i glas nisu dali. Iskreno se izvinjavamo svima koji su sinoć došli u Makarsku i zahvaljujemo na razumevanju, toplini i podršci koju su pružili Goranu i bendu. To nam mnogo znači.

Goran Bare preminuo je danas u 62. godini života, a uzrok smrti još uvek nije poznat javnosti.

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