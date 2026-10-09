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Goran Bare, pevač i autor kultne hrvatske rok grupe Majke, preminuo je u 62. godini. Tužnu vest potvrdili su za "Večernji list" njegovi saradnici Mario Rašić i Alen Tibljaš.

Prema njihovim navodima, članovi benda pronašli su ga danas, 9. oktobra, oko 13 časova u njegovom stanu, gde je zatečen bez znakova života.

Goran Bare Foto: Printscreen/HRT

Goran je 20. septembra imao nastup u Makarskoj na festivalu "Modro i zeleno" koji je trajao svega nekoliko minuta. Njegov koncert je prekinut već tokom prve pesme, a sa bine su ga izveli članovi njegovog tima.

Na snimcima koji su se nakon koncerta proširili mrežama vidi se kako muzičar uz pomoć drugih osoba napušta scenu, dok ga je okupljena publika sa scene ispratila aplauzom.

- Goran Bare večeras na festivalu „Modro i zeleno“ u Makarskoj nije uspio odraditi ni prvu pesmu. Nakon izlaska na binu nastup je ubrzo prekinut, uz veliku podršku publike koja ga je ispratila aplauzom - napisano je.

Snimak je ubrzo izazvao brojne reakcije i podeljene komentare pratilaca na društvenim mrežama: "Ne daj se Bare. Takav je život. Nadam se da će biti još prilike poslušati te", napisala je jedna korisnica u komentarima, prenosi Slobodna Dalmacija.

Među ostalim reakcijama našli su se i komentari poput: "Teško je ovo gledati", "Žalosno"...

Bubnjar i menadžer Majki Alen Tibljaš tada je za "24 sata" kratko rekao:

- Nije ono što obično ljudi pomisle, sad je sve u redu.

Foto: Pritnscreen/HRT

Bend se potom oglasio saopštenjem u kojem je objasnio da je Bare želeo da nastupi uprkos tome što se nije osećao dobro.

- Nažalost, Goran sinoć nije bio dobro. Na binu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja ga je došla podržati, ali telo i glas nisu dali. Iskreno se izvinjavamo svima koji su sinoć došli u Makarsku i zahvaljujemo na razumevanju, toplini i podršci koju su pružili Goranu i bendu. To nam mnogo znači.

Najavljena je pauza tokom koje je trebalo da se odmori i oporavi, a povratak pred publiku bio je planiran za decembar.

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