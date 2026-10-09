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Pevač i frontmen grupe "Majke" Goran Barepreminuo je u 62. godini života, a iza sebe je ostavio sina Mirana, sa kojim godinama nije uspevao da izgradi blizak odnos. Muzičar je o toj temi retko govorio javno, ali je u jednoj od svojih najiskrenijih ispovesti priznao koliko ga je bolelo to što nije bio otac kakav je želeo da bude.

Goran Bare Foto: Printscreen/HRT

Bare nikada nije skrivao da je njegov život bio obeležen brojnim teškim trenucima, a među najvećim žaljenjima bilo mu je upravo udaljavanje od sina. Miran je odrastao uz baku i deku, dok je pevač, kako je sam priznavao, propustio mnoge važne trenutke u njegovom odrastanju.

- Moje dete me ne doživljava kao oca, nemamo nikakav odnos... Žao mi je, ali mi je drago što sam uspeo da ga školujem - ispričao je u jednom intervjuu.

"Zaboravljao sam da mu čestitam"

Vremenom je, kako je govorio, postajao sve svesniji svega što je propustio. Obaveze, nastupi i životni problemi često su ga udaljavali od sina, a bol zbog propuštenih prilika nije nestajala ni godinama kasnije. Naprotiv, s godinama je postajala sve teža.

Goran Bare Foto: Printscreen/HRT

- Ali opet sam zabrljao, znaš. Sve me to sve više muči kako starim. Sviraš pa zaboraviš, pa ne stigneš na njegov rođendan, zaboraviš da mu čestitaš. Zabrljao sam, šta da ti kažem - rekao je.

Iako je otvoreno govorio o greškama koje je pravio, Bare je isticao da je ponosan na sina. Uprkos narušenom odnosu, očinstvo je za njega imalo posebno mesto i predstavljalo razlog zbog kojeg je, u najtežim periodima, nastavljao dalje. Posebno je isticao činjenicu da je Miran završio dva fakulteta, što je za njega predstavljalo veliki razlog za zadovoljstvo.

- Da nisam postao otac, ne bih sada sedeo ovde, nego bih bio mrtav - izjavio je tada.

Smrt supruge ostavila je dubok trag

Osim problema u porodičnom životu, Gorana Bara obeležila je i velika lična tragedija. Smrt supruge, sa kojom je proveo dve godine u braku, ostavila je posledice od kojih se, prema sopstvenom priznanju, dugo nije oporavio. O tom bolnom iskustvu govorio je bez ulepšavanja, opisujući trenutak koji mu je zauvek promenio život.

Goran Bare Foto: Printcreen Youtube

- Žalim najviše za ženom. Ja sam tad doživio slom živaca - ispričao je u svojoj ispovesti i dodao tada:

- Probudio sam se pored nje, ali ona nije spavala nego je bila mrtva kraj mene i to me je tako uništilo da ne možeš izaći iz kreveta, ne zanima te ni dete ni roditelji i najviše bi volio da te nema. Kad sam to osetio doktori su mi rekli da bolujem od manične depresije i onda dobiješ brdo tableta - ispričao je Bare za medije u Hrvatskoj jednom prilikom.

Njegove reči svedoče o teškom periodu u kojem se suočavao sa gubitkom supruge i dubokom emocionalnom krizom. Iza rokera prepoznatljivog po snažnom glasu i beskompromisnom izrazu ostala je priča o čoveku koji se, uprkos uspehu na muzičkoj sceni, borio sa ličnim gubicima i odnosima koji su ga najviše boleli.

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