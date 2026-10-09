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Smrt Gorana Bara potresla je muzičku scenu, ali i ljude koji su ga poznavali van reflektora i koncertnih bina. Frontmen grupe "Majke" poslednje dane proveo je daleko od očiju javnosti, a vest o njegovom odlasku zatekla je i komšije u zgradi u kojoj je živeo.

Stanari zgrade u novozagrebačkom Sopotu, u koju se Goran Bare nedavno doselio, veći deo popodneva nisu znali da je preminuo njihov dragi komšija.

Goran Bare
Goran Bare Foto: Printscreen/HRT

Policija je obavljala uviđaj u podstanarskom stanu do kasnih popodnevnih sati, a prema prvim informacijama, kako nezvanično saznaje "Jutarnji list", Bare je preminuo tokom noći, u snu, u svom krevetu.

Po završetku uviđaja stan će biti zapečaćen, a nakon što je mrtvozornik konstatovao smrt, telo popularnog pevača prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Iako je bio jedna od najupečatljivijih ličnosti regionalne rok scene, Bare je privatni život uglavnom držao daleko od javnosti. Vest o njegovoj smrti zato je posebno potresla one koji su ga poznavali i pratili njegov život i karijeru, a iza njega ostaju pesme koje su obeležile generacije ljubitelja rokenrola.

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