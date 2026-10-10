Slušaj vest

Goran Bare, hrvatski muzičar, roker i glavni vokal vinkovačkog rok-sastava Majke, preminuo je u 62. godini. Njegove pesme bile su mnogo više od muzike, bile su ispovesti čoveka koji je voleo, živeo, patio i nikad nije skrivao svoje demone.

Bio je jedan od najspecifičnijih glasova hrvatskog i regionalnog roka, koji iza sebe ostavlja stihove u kojima se ogolio i zagrebao u najtamnije delove svoje duše, a u kojima su se pronalazile generacije.

U galeriji pogeldajte fotografije Gorana Bara:

1/5 Vidi galeriju Pevač grupe "Majke", Goran Bare, u životu je imao nekoliko tragičnih događaja, ali su mnogi ostali potreseni nakon što je govorio o tome kako se probudio pored supruge koja više nije bila živa. Foto: Printcreen Youtube, Printscreen, Pritnscreen/HRT

''Ja ne mogu da pevam o ljubavi, sreći, predivnom životu i kako je svet divan. Ne mogu. Jer kod mene svet nije divan, ništa nije divno, nema lepote, nema ničega. Osim pokoje žene'', govorio je Goran Bare.

Poslednji intervju Bare je dao prošlog meseca za hrvatski IN magazin, a na pitanje da li je srećan u ovoj fazi života odgovorio je: "Srećan sam što sam živ, ja sam mislio da ću umreti do tridesete."

Krajem septembra morao je da prekine nastup u Makarskoj zbog problema, a ubrzo nakon toga stigla je vest o otkazivanju sledećih koncerata Majki i najava kratke pauze. Na regionalnoj rok-sceni Majke su više od četiri decenije, a sve je počelo 1984. godine, kada je u Vinkovcima nastao bend koji će zatim obeležiti njegovu karijeru.

''Bilo je to haotično doba, a pošto sam ja odlučio da se bavim rokenrolom, počeo je rat. Kažu: 'Nema šanse da se time baviš', ali mi smo svirali po prvoj liniji. Ali nema veze, moj je život bio predivan'', prisetio se Goran Bare.

Bare se dvaput ženio, prvi put 1993. godine suprugom Mirjanom, s kojom je dobio sina, a drugi put Tamarom, od koje se rastao 2009. godine. Bare nikad nije krio da se borio s opijatima i da je bio na odvikavanju.

Iz svega ga je izvlačila muzika, a 2023. godine obeležio je 40 godina Majki u zagrebačkoj Areni pred više od 15.000 obožavatelja.

Ni za čim nije žalio, a da je imao priliku da dа savet mlađem sebi, on bi bio: "Ma to se ne može. Kao prvo, šta ja sebi imam da dajem savet kao mlađi ja? Znaš ono, bilo je tad drugo političko stanje, političko uređenje, a sad da o tome pričamo, trebalo bi nam dva sata, a ne bih ništa ni menjao. Jer kažem ti, ja sam živeo tri života", prenosi Dnevnik.hr.

Ostavio je dubok trag pesmama poput ''Teške boje'', ''Mene ne zanima'', ''Vrijeme je da se krene'' i ''Budi ponosan''. Bio je i ostaće jedan od najvećih rokera na regionalnoj sceni.

Bio je glas svih onih koji su barem jednom u životu bili slomljeni, a ipak pronašli snagu da nastave dalje. I zato njegova muzika nikada neće utihnuti.

Video: Peter Vilfan o Draženu Dalipagiću