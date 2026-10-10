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Goran Bare, jedan od najpoznatijih hrvatskih i regionalnih rok muzičara i frontmen grupe Majke, preminuo je u 62. godini.

Nakon potvrde o smrti svi su u neverici. Šokantna je to vest i za sve obožavatleje Gorana Bara, kolege i njegov bend koji ga je preklinjao da ode na temeljan lekarski pregled.

Goran Bare Foto: Printscreen/HRT

- Nije želeo da ide kod doktora. Često se loše osećao, ali je tvrdoglavo odbijao svaku pomoć - kažu ua Jutarnji.hr njegovi muzičari koji su uvereni da je Bara izdalo srce jer je poslednji nalaz EKG-a bio loš.

- Uprkos tome, i dalje se radovao stvaranju muzike, imao je mnogo planova, uvek s radošću odlazio na koncerte, najavljivao pesme za novi album. Voleo je svoje trenutke samoće, iako je bio u srećnoj vezi. Nažalost, sudbina je htela drugačije - rekli su članovi njegovog benda Majke.

Foto: Pritnscreen/HRT

Umro u snu

Frontmen grupe Majke poslednje dane proveo je daleko od očiju javnosti, a vest o njegovom odlasku zatekla je i komšije u zgradi u kojoj je živeo.

Stanari zgrade u novozagrebačkom Sopotu, u koju se Goran Bare nedavno doselio, veći deo popodneva nisu znali da je preminuo njihov dragi komšija.

Goran Bare Foto: Prinstcreen

Policija je obavljala uviđaj u podstanarskom stanu do kasnih popodnevnih sati, a prema prvim informacijama, kako nezvanično saznaje Jutarnji list, Bare je preminuo tokom noći, u snu, u svom krevetu.

Po završetku uviđaja stan je zapečaćen, a nakon što je mrtvozornik konstatovao smrt, telo popularnog pevača prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Goran Bare Foto: Promo

Iako je bio jedna od najupečatljivijih ličnosti regionalne rok scene, Bare je privatni život uglavnom držao daleko od javnosti. Vest o njegovoj smrti zato je posebno potresla one koji su ga poznavali i pratili njegov život i karijeru, a iza njega ostaju pesme koje su obeležile generacije ljubitelja rokenrola.

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