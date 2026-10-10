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Malo je filmskih prizora koji su ostavili tako dubok trag u popularnoj kulturi kao Odri Hepbern ispred Tiffany & Co.-a, s kafom i pecivom u rukama.Kultni film "Doručak kod Tifanija" ove godine slavi 65 godina, a iza njegovog glamura kriju se brojne priče sa snimanja koje publika možda ne zna.

Crna Givenchy haljina, velike sunčane naočare, dugi držač za cigaretu i nezaboravna "Moon River" pretvorili su Odri Hepbern i njenu Holi Golajtli u simbole Holivuda 1960-ih. Ipak, iza kamera nije sve bilo tako elegantno i bezbrižno.

Odri Hepbern u filmu Doručak kod Tifanija Foto: Carlo Bollo / Alamy / Profimedia

Reditelj Blejk Edvards navodno je bio izrazito nezadovoljan izborom Džordža Peparda za ulogu Pola Varžaka. Prema knjizi Sema Vosona "Fifth Avenue, 5am", Edvards je čak tvrdio da je pao na kolena pred producentima i molio ih da ne angažuju Peparda.

Njihov odnos tokom snimanja nije postao ništa bolji. Pepard je često imao svoje ideje o tome kako bi scene trebalo odigrati, a sukobi s rediteljem navodno su postajali toliko žestoki da su jednom zamalo prerasli u fizički obračun. Glumica Patriša Nil prisetila se da je tokom jedne takve svađe morala da interveniše.

Odri Hepbern u filmu Doručak kod Tifanija Foto: he Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Ni Odri Hepbern navodno nije bila oduševljena Pepardovim pristupom. Njegova sklonost detaljnom analiziranju svake scene, prema Turner Classic Moviesu, znala je da je uznemiruje.

Posebna priča krije se iza snimanja u slavnoj prodavnici Tiffany & Co. na Petoj aveniji. Kako bi Paramount mogao da snima u njenom enterijeru, prodavnica je 1960. otvorena u nedelju, prvi put nedeljom još od 19. veka.

Odri Hepbern u filmu Doručak kod Tifanija Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

Operacija je bila ogromna. U snimanju je učestvovalo 75 tehničara, 24 statista, 20 zaposlenih Tifanija i 30 direktora kompanije, dok je dragocenosti čuvalo čak 40 naoružanih radnika obezbeđenja.

Samo taj dan snimanja navodno je koštao 45 hiljada dolara, što je za ono vreme bila vrtoglava svota.

Odri Hepbern u filmu Doručak kod Tifanija Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Jedna od najpoznatijih scena filma, haotična zabava u stanu Holi Golajtli, takođe je zahtevala mnogo više posla nego što bi gledaoci mogli da pretpostave.

Snimala se otprilike nedelju dana, a Edvards je umesto običnih statista želeo glumce koji će moći da improvizuju. Tokom snimanja potrošeno je čak 60 bokseva cigareta, velike količine hrane, čaja, đumbirovog piva i šampanjca.

Foto: Profimedia

Kako bi prostor izgledao zadimljeno, na set je donesena čak i pčelarska dimilica. Poslednjeg dana snimanja Edvards je navodno otišao korak dalje, pa je bezalkoholna pića zamenio pravim šampanjcem.

Jednako legendarna postala je i crna haljina koju Odri hepbern nosi na početku filma.Dizajnirao ju je Iber de Živanši, s kojim je glumica sarađivala još od filma "Sabrina".

Odri Hepbern Foto: THA / Alamy / Profimedia

Izrađene su tri verzije haljine, a jedna od njih decenijama kasnije završila je na aukciji. U Christie's-u u Londonu 2006. prodata je za neverovatnih 467.200 funti, više od šest puta iznad procenjene vrednosti.

Vrednost je s godinama narasla i nekretnini koju milioni gledalaca pamte kao dom od Holi. Kuća na adresi 169 East 71st Street na Aper Ist Sajdu poslužila je kao eksterijer njene zgrade, dok je unutrašnjost stana zapravo bila izgrađena u studiju u Holivudu.

Kuća je 2015. prodata za 7,4 miliona dolara.

Jedan deo filma, međutim, s godinama je postao predmet brojnih kritika. Miki Runi glumio je japanskog stanodavca gospodina Juniošija, anjegov karikaturalni prikaz lika danas se smatra jednim od najproblematičnijih elemenata filma.

Runi je u memoarima iz 1991. priznao da se te uloge stideo, a žaljenje je posle izrazio i Edvards. Ipak, Runi je 2008, nakon što je zbog protesta otkazana jedna projekcija filma, branio svoju izvedbu tvrdeći da je od njega bilo traženo da lik odigra izrazito prenaglašeno.

Odri Hepbern u filmu Sabrina Foto: HA / Hollywood Archive / Profimedia

Posebno mesto u istoriji filma zauzima "Moon River", pesma bez koje je danas gotovo nemoguće zamisliti "Doručak kod Tifanija".

Džoni Merser je prvo razmatrao druge naslove, među kojima su bili "I'm Holly" i "Blue River", pre nego što je nastala "Moon River". Henri Mančini melodiju je napisao posebno imajući na umu Odri Hepbern i lik Holi.

Odri Hepbern Foto: UtCon Collection / Alamy / Profimedia

Pesma je ipak zamalo izbačena iz filma. Nakon probne projekcije navodno su se pojavili zahtevi da se ukloni, a godinama se prepričava priča da je Hepbern na tu ideju odgovorila rečima: "Samo preko mene mrtve." Izvori se, međutim, ne slažu oko toga da li je upravo ona izgovorila te reči.

Srećom, pesma je ostala. Mančini i Merser za nju su 1962. osvojili Oskara za najbolju originalnu pesmu, a "Moon River" dobila je i Gremi nagradu za pesmu godine.

Odri Hepbern Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Ni prizor u kom Holi bosonoga sedi na požarnim stepenicama i svira gitaru nije bio samo dobra gluma. Hepbern je tokom produkcije radila s instruktorom kako bi naučila dovoljno da svira da njeni pokreti pred kamerama izgledaju uverljivo.

Zanimljivo je i da Blejk Edvards u početku uopšte nije trebao da režira film. Kada je Paramount 1959. najavio projekat, reditelj je trebao da bude Džon Frankenhajmer, koji je učestvovao u ranoj fazi razvoja scenarija.

Foto: FilmStills.net / Film Stills / Profimedia

Do 1960. zamenio ga je Edvards, koji je na kraju imao važnu ulogu i u tome da Odri Hepbern prihvati ulogu Holi Golajtli.

Šezdeset i pet godina kasnije "Doručak kod Tifanija" ostao je jedan od najprepoznatljivijih filmova svog vremena, a lik Holi Golajtli jedna od uloga koje su Odri Hepbern zauvek upisale u istoriju Holivuda.

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