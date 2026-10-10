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Slavni modni dizajner i kostimograf Bob Meki, koji je oblačio zvezde poput Merilin Monro, Šer i Madone, preminuo je od posledica teške povrede glave, prenose mediji.

Naime, na umrlici legendarnog kreatora navodno su otkriveni novi detalji o padu koji je doživeo u Kaliforniji. Ova informacija pojavila se nakon što su njegovi predstavnici ranije saopštili da je uzrok smrti bila upala pluća.

Foto: Joseph Marzullo / imago stock&people / Profimedia

Smrtonosni pad u kući dugogodišnjeg saradnika

Prema dokumentu do kojeg je došao magazin Ju-Es vikli (Us Weekly), Bob Meki preminuo je od posledica „tupog udarca u glavu i subarahnoidalnog krvarenja“, odnosno krvarenja u prostor između moždanih ovojnica, nakon pada u jednoj kući u Palm Springsu.

Kako se navodi u izveštaju, dizajner je nekoliko dana pre smrti, 14. septembra, pao i povredio se dok je boravio u domu Džozefa Mekfejta, svog dugogodišnjeg direktora dizajna.

Nakon objavljivanja ovih informacija, Mekijevi predstavnici oglasili su se za Ju-Es vikli kako bi pojasnili okolnosti događaja.

„Radi pojašnjenja, gospodin Meki boravio je u gostinjskoj kući u domu svog dugogodišnjeg direktora dizajna, Džoa Mekfejta. Zdravstveni radnik bio je sa njim kada je pao“, naveli su njegovi predstavnici.

Dodali su i da je dizajner bolovao od upale pluća i pre hospitalizacije i nakon nje.

Oblačio Merilin Monro, Šer i Madonu

Bob Meki bio je jedan od najpoznatijih modnih dizajnera i kostimografa u svetu zabave. Tokom karijere duge pet decenija stvarao je nezaboravne kreacije za neke od najvećih zvezda svetske scene.

Među brojnim umetnicima sa kojima je sarađivao bili su Kerol Barnet, Tina Tarner, Barbra Strejsend, Dajana Ros, Lajza Mineli, En-Margret i Bet Midler.

Njegov prepoznatljiv stil, raskošni kostimi i smeli modni izbori ostavili su dubok trag u istoriji šou-biznisa.

Nakon smrti, Meki je kremiran 17. septembra, a njegov pepeo rasut je u moru kod obale San Dijega.

Foto: AdMedia /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

„Ostvario je svoj san i živeo život punim plućima“

Vest o njegovoj smrti objavljena je i na njegovom zvaničnom Instagram nalogu, gde je prošlog meseca podeljena emotivna poruka.

„Teška srca saopštavamo da je gospodin Bob Meki danas preminuo.

Svojih 87 godina proživeo je punim plućima, ostvarivši svoj san da postane modni dizajner i kostimograf. To je bilo sve što je ikada želeo da radi.

Njegov genij i izuzetni dizajni živeće zauvek, nastavljajući da donose lepotu ovom svetu“, navedeno je u objavi.

Meki je tokom karijere osvojio brojne nagrade, a među poslednjim velikim priznanjima bili su nagrada Toni, nagrada Drama Desk i priznanje Udruženja spoljnih kritičara, koje je 2019. godine dobio za rad na mjuziklu Šerina predstava (The Cher Show).

Karijeru je započeo kao crtač modnih skica

Legendarni dizajner, rođen u južnoj Kaliforniji, započeo je karijeru 1961. godine kao crtač modnih skica. U intervjuu za magazin Pipl 2021. godine govorio je o tome kako je još od detinjstva znao čime želi da se bavi.

„Oduvek sam znao šta želim da radim. Ali shvatio sam da sam u nevolji kada su mi roditelji za Božić poklonili rukavicu za bejzbol. Onda mi je dobra tetka poklonila komplet za pravljenje nakita. Napravio sam nekoliko pari minđuša i to je bilo to“, ispričao je tada.

Jedan od njegovih prvih velikih zadataka bio je izrada originalne skice haljine koju je Merilin Monro nosila 1962. godine na proslavi rođendana američkog predsednika Džona F. Kenedija u Njujorku.

Raskošne kreacije za Šer promenile su istoriju pop mode

Meki je posebno ostao upamćen po saradnji sa pop ikonom Šer, za koju je kreirao kostime za televizijski šou i koncertne turneje.

Njihova saradnja donela je niz upečatljivih kreacija, od pantalona i odela ukrašenih šljokicama do haljina koje su privlačile pažnju odvažnim krojevima i raskošnim detaljima.

Njegov rad obuhvatao je i kostime i scenografiju za pozorišne produkcije, među kojima je bila i predstava Mineli na Mineliju (Minnelli on Minnelli), posvećena Lajzi Mineli.

Osamdesetih godina Mekijev brend doživeo je veliki uspon nakon lansiranja kolekcije odeće za svakodnevno nošenje. Ubrzo su usledile i kolekcionarske lutke Barbi sa njegovim potpisom.

Godine 1999. Muzej pri Institutu za tehnologiju mode odao mu je priznanje retrospektivnom izložbom pod nazivom Nepogrešivo Meki (Unmistakably Mackie). Izložba je postala jedna od najposećenijih u istoriji Njujorka.

Devet puta osvojio Emi, a tri puta bio nominovan za Oskara

Tokom izuzetno uspešne karijere, Bob Meki bio je nominovan za nagradu Emi čak 32 puta, a osvojio ju je devet puta. Priznanja je dobio za rad sa Šer, Kerol Barnet i Dajanom Ros.

Tri puta bio je nominovan i za Oskara za kostimografiju u filmovima Lejdi peva bluz (Lady Sings the Blues), Smešna dama (Funny Lady) i Peni sa neba (Pennies from Heaven).

Njegove kreacije ostale su simbol glamura, ekstravagancije i slobode izražavanja, a njegov uticaj na modu i scenske kostime nastaviće da inspiriše nove generacije dizajnera.