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Holivudski glumac i AIDS aktivista Majkl Kerns umro je u 76. godini. Smrt su potvrdili njegovi prijatelji.

Glumac, kojeg pamtimo po ulozi u seriji "Beverli Hils", bio je prvi u Holivudu koji je 1991. javno otkrio da je HIV pozitivan. Iz LGBTQ+ zajednice pristižu brojne počasti.

Prema rečima novinarke Karen Okamb, koja je bila njegova prijateljica, Kerns je preminuo 5. oktobra. Filmski stvaralac Roland Palensia takođe je potvrdio njegovu smrt, otkrivši da je Kerns imao zdravstvenih problema u mesecima koji su prethodili njegovom odlasku. Palensia je rekao da je glumac "više od pet puta bio na hitnoj pomoći u periodu od tri meseca". Međutim, nije naveo prirodu zdravstvenih problema, a uzrok Kernsove smrti nije objavljen.

Majkl Kerns je javnim istupanjem dao veliki doprinos u borbi protiv stigme vezane za HIV i AIDS. Odajući počast glumcu, Okamb je opisala uticaj koji je imao na LGBTQ+ zajednicu i one uključene u AIDS aktivizam.

"Danas, šokirani gej teatar i svet AIDS aktivizma tuguju za gubitkom sveprisutnog i kreativnog umetnika koji je pomogao mnogima, doslovno dotakao mnoge i verovatno preminuo ne znajući koliko je zaista bio voljen", napisala je.

Rođen 8. januara 1950. godine, Kerns je diplomirao na Goodman School of Drama u Čikagu 1972. pre nego što je započeo karijeru koja je obuhvatila pozorište, film i televiziju. Pojavio se u trileru "Body Double" i televizijskom filmu nagrađenom Emi nagradom "And the Band Played On", koji se bavio AIDS krizom, a mnogi ga pamte po ulozi Hala u seriji "Beverli Hils".

Međutim, njegov uticaj se protezao daleko izvan glumačkog rada. Kerns je postao prvi glumac koji je otvoreno govorio o svojoj dijagnozi, i to početkom devedesetih, u vreme kada je bolest bila okružena strahom i diskriminacijom. Takođe je tumačio HIV-pozitivnog lika u seriji "Life Goes On". Objašnjavajući zašto je odlučio da javno govori o svojoj dijagnozi, Kerns je rekao: "Radim ovo za sve ljude sa HIV-om. HIV nije ništa čega bi se trebalo stideti. Ako bih ćutao, to bi značilo sramotu ili strah na nekom nivou."

Pored svog rada u glumačkoj industriji, Kerns je bio posvećen kampanji za veće razumevanje i podršku osobama pogođenim HIV-om i AIDS-om. Bio je suosnivač organizacije "Artists Confronting AIDS" i angažovao se za "Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays".

Kerns je javno priznao da je gej sredinom 1970-ih i oženio se FIlipom Juvigom 1992. godine. Juvig je, nažalost, preminuo kasnije iste godine. Kerns je nekoliko godina kasnije usvojio ćerku, Tiu Katrin.

Glumac je trebalo da prisustvuje festivalu Circa: Queer Histories 11. oktobra. Objavom na Fejsbuk stranici pozorišta odana mu je počast za njegov trajan doprinos umetnosti i aktivizmu.

(Kurir.rs/Žena)