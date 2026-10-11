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Španska glumica Penelope Kruz pojavila se na premijeri filma „Bunker“ tokom 70. Londonskog filmskog festivala, gde je pažnju privukla neobičnom modnom kombinacijom.

Za ovu priliku odabrala je dugu, svetložutu haljinu ukrašenu plastičnim cvetnim aplikacijama i bogatim vezom, koji su kreaciji dali zanimljivu teksturu.

Svečana premijera održana je u Kraljevskoj festivalskoj dvorani u Londonu, a među prisutnima bio je i reditelj filma Florijan Zeler.

Svi pričaju o ovoj žutoj haljini Penelope Kruz:

Penelope Kruz premijera filma Bunker u Londonu Foto: Ian West / PA Images / Profimedia

Neobična haljina koja je privukla pažnju

Penelope je još jednom pokazala da se ne plaši modnih eksperimenata. Svetložuta haljina izdvajala se zahvaljujući trodimenzionalnim cvetnim ukrasima i raskošnom vezu, koji su jednostavnoj silueti dali upečatljiv izgled.

Penelope i Havijer Bardem zajedno u novom filmu

Penelope Kruz u filmu Bunker
Scena iz filma "Bunker" Foto: Printscreen/ YouTube/ The Playlist

U filmu „Bunker“ Kruz tumači Sofiju, suprugu uspešnog arhitekte čiji život počinje da se komplikuje nakon što prihvati ponudu da izgradi luksuzno sklonište za milijardera iz tehnološkog sveta.

U ostvarenju glumi i njen suprug u stvarnom životu, Havijer Bardem, dok se ostatku glumačke ekipe pridružuju Stiven Grejem, Pol Dejno i Patrik Švarceneger.

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