Nije propustila priliku da obuče golu haljinu: Emili Rajtakovski ponovo provokativna, ispod šljokica se sve videlo!
Emili Ratajkovski bila je među najzapaženijim gošćama prestižne ceremonije dodele nagrada Albi, održane u Prirodnjačkom muzeju u Londonu, gde je pružila podršku Fondaciji Klunijevih za pravdu. Manekenka je na svečanost došla u društvu svog partnera, reditelja Romana Gavrasa.
Emili je za ovu priliku odabrala veoma smelu modnu kombinaciju, pojavivši se u crnoj, prozirnoj haljini koja je malo toga ostavljala mašti. Provokativan stajling istakao je njene ženstvene obline i pokazao da odvažni modni izbori mogu da budu ne samo seksi već i izuzetno elegantni.
Kako je Emili izgledala pogledajte u galeriji:
Manekenka je celokupan izgled iznela sa mnogo samopouzdanja i gracioznosti, zbog čega je njena kombinacija delovala pažljivo osmišljeno, bez prelaska granice između zavodljivosti i dobrog ukusa.
Na gala večeri Emili je još jednom pokazala da se ne plaši modnih rizika i da zna kako da ih pretvori u upečatljiv izgled koji privlači pažnju.