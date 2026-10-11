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Emili Ratajkovski bila je među najzapaženijim gošćama prestižne ceremonije dodele nagrada Albi, održane u Prirodnjačkom muzeju u Londonu, gde je pružila podršku Fondaciji Klunijevih za pravdu. Manekenka je na svečanost došla u društvu svog partnera, reditelja Romana Gavrasa.



Emili je za ovu priliku odabrala veoma smelu modnu kombinaciju, pojavivši se u crnoj, prozirnoj haljini koja je malo toga ostavljala mašti. Provokativan stajling istakao je njene ženstvene obline i pokazao da odvažni modni izbori mogu da budu ne samo seksi već i izuzetno elegantni.

Kako je Emili izgledala pogledajte u galeriji:

1/5 Vidi galeriju Emili Rajtakovski Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia



Manekenka je celokupan izgled iznela sa mnogo samopouzdanja i gracioznosti, zbog čega je njena kombinacija delovala pažljivo osmišljeno, bez prelaska granice između zavodljivosti i dobrog ukusa.

Na gala večeri Emili je još jednom pokazala da se ne plaši modnih rizika i da zna kako da ih pretvori u upečatljiv izgled koji privlači pažnju.