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Bruklin Bekam ponovo se našao na meti žestokih kritika zbog svojih kulinarskih veština. Najstariji sin Dejvida i Viktorije Bekam objavio je novi video kuvanja, ali umesto pohvala, dočekali su ga brojni negativni komentari. Ovoga puta 27-godišnjak nije ostao dužan kritičarima, a njegov odgovor izazvao je dodatnu pažnju.

Bruklin već neko vreme pokušava da se dokaže u svetu kulinarstva, ali čini se da njegove kuvarske avanture ne prolaze uvek onako kako je zamislio. U najnovijem videu odlučio je da pripremi italijanski specijalitet spaghetti all'assassina (ubica-špagete), ali njegova verzija poznatog jela izazvala je pravu raspravu na društvenim mrežama.

Reč je o testenini koja se, za razliku od klasičnih špageta, priprema direktno u tiganju. Tokom kuvanja postupno se dodaje razređeni sos od paradajza, a cilj je postići karakterističan zapečeni, gotovo zagoreli ukus.

Iako je upravo takav način pripreme posebnost ovog jela, deo Bruklinovih pratilaca nije bio impresioniran onime što su videli.

"Ovo izgleda odvratno. Nije čak ni pravilno skuvano", "Gde je pravi sos od paradajza?", "U osnovi, zagorela testenina sa sosom iz tegle", samo su neki od komentara.

Odgovor Bruklina Bekama kritičarima na mrežama Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Jedan pratilac je otišao i korak dalje pa ga prozvao "ubicom špageta", dok su drugi ismevali njegove kuvarske sposobnosti.

"Ovo nije al dente, nego al čekić", "To nije pravo kuvanje, a špageti izgledaju napola sirovo. Ne, hvala", pisali su nezadovoljni pratioci.

Međutim, Bruklin ovoga puta nije odlučio da ignoriše kritike.U komentarima je objavio mim iz popularne serije "Prijatelji", na kojem Ros Geler pokazuje takozvani prijateljski srednji prst, gest kojim je jasno dao do znanja šta misli o negativnim reakcijama.

Potom se oglasio i na Instagram storiju.

U galeriji pogledajte fotografije Bruklina Bekama i Nikole Pelc:

1/10 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc uživaju u odmoru usred porodične drame Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

"Za sve one divne komentare o tome kako mi uvek zagori hrana, ova testenina i treba da bude zagorela, takoooo da...", poručio je Bruklin.

Ipak, nisu svi bili protiv njega. Deo pratilaca stao je u njegovu odbranu, naglašavajući da se pomenuto italijansko jelo upravo tako priprema.

"Neću da lažem, Brukline, ovo izgleda đavolski ukusno", "Zanimljivo je koliko ljudi kritikuje Bruklina, a svejedno odvajaju vreme da gledaju njegove videe. Samo napred, Brukline", "Izgleda preukusno. Koga briga za hejtere i gastronomske snobove", pisali su oni koji su ga podržali.

Ovo nije prvi put da je Bruklin izazvao raspravu svojim kulinarskim eksperimentima. Ranije je kritikovan zbog pripreme proteinske pice s ljutim sosom svog brenda Cloud 23, a posebnu pažnju izazvao je video u kojem je tokom boravka na luksuznoj jahti zahvatio morsku vodu kako bi u njoj skuvao testeninu.

Zanimljivo je da je i njegov otac Dejvid Bekam veliki ljubitelj kuvanja. Bivši fudbaler svojevremeno je otkrio da je tokom boravka u Italiji pohađao šestomesečni kulinarski kurs na kom je naučio da priprema tradicionalna italijanska jela.

Dejvid Bekam Foto: Andrew Fosker / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Bio sam opsednut usavršavanjem rižota jer je teško pripremiti ga", priznao je Dejvid u intervjuu za The Times 2013. godine.

Bruklinove kulinarske avanture poslednjih meseci privlače dodatnu pažnju i zbog narušenih porodičnih odnosa. Naime, najstariji sin Bekamovih od januara nije viđen u društvu roditelja, kao ni braće Romea i Kruza i sestre Harper.

Tada je javno progovorio o sukobu s porodicom, optuživši roditelje da su pokušali da naruše njegovo venčanje s Nikolom Pelc i da su nastojali da ga kontrolišu radi očuvanja porodičnog brenda Bekam.

Dok porodična drama i dalje izaziva interesovanje javnosti, Bruklin očito ne namerava da odustane od svoje kulinarske strasti, bez obzira na brojne kritike koje svakodnevno dobija.

Video: Bruklin Bekam kuva