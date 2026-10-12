Nije bilo romantično u Plejboj vili

Nije bilo romantično u Plejboj vili

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Kristal Haris, udovica osnivača Plejboja Hju Hefnera, javno je zamolila glumicu Džesiku Bil da odustane od uloge u filmu "Playmates".

Džesiki je ponuđena uloga izmišljene Hefnerove supruge, ali Harisova ističe da bi film mogao da prikaže život u Hefnerovoj vili previše romantizovano i u lepšem svetlu nego što je zaista bio.

Kristal Hefner Foto: Twitter

Harisova je bila u braku sa Hefnerom od 2012. do njegove smrti 2017. godine, a ovu poruku je javno podelila na Instagramu. U njoj je iznela ozbiljne optužbe na račun pokojnog supruga, te pozvala celu filmsku ekipu da se osvrnu na ispovesti žena koje su živele u ovoj vili.

"Molim te da ponovno razmisliš o ulozi supruge Hju Hefnera ako ovaj film namerava da romantizuje njega ili Plejbojev svet", napisala je u poruci glumici Džesiki Bil,supruzi pevača Džastina Timberlejka.

1/5 Vidi galeriju Džesika Bil Foto: Felipe Ramales / SplashNews.com / Splash / Profimedia, LAGOSSIPTV/WCP/4CNRS / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, AP/Jordan Strauss

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Kristal je potom nastavila: "Ja sam zaista bila njegova supruga i u tom sam odnosu doživela se*sualno, emocionalno, finansijsko i fizičko zlostavljanje".

Podsetila je i na optužbe drugih žena koje su tokom godina javno govorile o svojim iskustvima povezanima s Hefnerom i Plejbojem.

"Mnoge druge žene takođe su iznele optužbe za silovanje, prisilu, drogiranje i iskorištavanje. Postoje i duboko zabrinjavajući navodi koji uključuju maloletnike", napisala je Harisova.

Na kraju je dodala da će filmska ekipa poslušati iskustva žena, pre nego što Holivud ponovo pretvori Plejbojev svet u jednu romantičnu priču.

Kristal Haris Foto: Jackie Brown / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Inače, Harisova je imala svega 21 godinu kada je upoznala Hefnera.

U memoarima "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself", objavljenima 2024. godine, opisala je odnos koji je, prema njenim rečima, bio ispunjen kontrolom, manipulacijom i strogim pravilima. Kako je više puta naglasila, danas žali zbog odluke da se uda za 60 godina starijeg Hefnera.

Rediteljka ovog filma jeste Lorin Niklson, ćerka Džeka Nikolsona, a reč je o njenom prvom projektu.

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