Skandal zbog snimanja filma o Hjuu Hefneru: Bivša zečica poslala apel glumici, spomenula nasilje i maloletnice
- Kristal Haris javno je zamolila Džesiku Bil da odustane od uloge u filmu 'Playmates', jer strahuje da će Plejboj svet biti prikazan previše romantično.
- Udovica Hjua Hefnera tvrdi da je u braku doživela seksualno, emocionalno, finansijsko i fizičko zlostavljanje.
- Haris je podsetila i na optužbe drugih žena za silovanje, prisilu, drogiranje i iskorišćavanje, uz navode koji uključuju i maloletnike.
Kristal Haris, udovica osnivača Plejboja Hju Hefnera, javno je zamolila glumicu Džesiku Bil da odustane od uloge u filmu "Playmates".
Džesiki je ponuđena uloga izmišljene Hefnerove supruge, ali Harisova ističe da bi film mogao da prikaže život u Hefnerovoj vili previše romantizovano i u lepšem svetlu nego što je zaista bio.
Harisova je bila u braku sa Hefnerom od 2012. do njegove smrti 2017. godine, a ovu poruku je javno podelila na Instagramu. U njoj je iznela ozbiljne optužbe na račun pokojnog supruga, te pozvala celu filmsku ekipu da se osvrnu na ispovesti žena koje su živele u ovoj vili.
"Molim te da ponovno razmisliš o ulozi supruge Hju Hefnera ako ovaj film namerava da romantizuje njega ili Plejbojev svet", napisala je u poruci glumici Džesiki Bil,supruzi pevača Džastina Timberlejka.
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Kristal je potom nastavila: "Ja sam zaista bila njegova supruga i u tom sam odnosu doživela se*sualno, emocionalno, finansijsko i fizičko zlostavljanje".
Podsetila je i na optužbe drugih žena koje su tokom godina javno govorile o svojim iskustvima povezanima s Hefnerom i Plejbojem.
"Mnoge druge žene takođe su iznele optužbe za silovanje, prisilu, drogiranje i iskorištavanje. Postoje i duboko zabrinjavajući navodi koji uključuju maloletnike", napisala je Harisova.
Na kraju je dodala da će filmska ekipa poslušati iskustva žena, pre nego što Holivud ponovo pretvori Plejbojev svet u jednu romantičnu priču.
Inače, Harisova je imala svega 21 godinu kada je upoznala Hefnera.
U memoarima "Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself", objavljenima 2024. godine, opisala je odnos koji je, prema njenim rečima, bio ispunjen kontrolom, manipulacijom i strogim pravilima. Kako je više puta naglasila, danas žali zbog odluke da se uda za 60 godina starijeg Hefnera.
Rediteljka ovog filma jeste Lorin Niklson, ćerka Džeka Nikolsona, a reč je o njenom prvom projektu.
(Kurir.rs/Mondo)
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