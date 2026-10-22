Slušaj vest

Nekadašnja muzička senzacija Suzan Bojl nedavno je podelila fotografije sa svog putovanja po Sjedinjenim Američkim Državama, izazvavši oduševljenje brojnih pratilaca na društvenim mrežama. Jednaku pažnju i divljenje privukla je još 2009. godine, kada je celom svetu demonstrirala svoj izuzetni pevački dar.

"Tako je lepo vratiti se u Ameriku!", napisala je Suzan Bojl uz objavljene fotografije, dodajući da uživa u obilasku Njujorka i njegovih znamenitosti, među kojima je i čuveni Empajer stejt bilding.

"Prilika da ponovno sretnem neke od vas učinila je ovaj boravak još posebnijim", poručila je škotska umetnica i predstavila novu frizuru sa šiškama koja joj odlično stoji.

"Izgledate prelepo, Suzan", "Kako ste lepi", "Diva zauvek", nizali su se komplimenti njenih obožavalaca.

Pevačica koja je zagazila u sedmu deceniju života ranije se suočavala sa sasvim drugačijim komentarima zbog ukorenjenih predrasuda okoline, iako je i tada, kao i danas, zasluživala isključivo poštovanje. Njena životna priča svedoči o trenutku koji menja sve, naglom usponu, povlačenju iz javnosti i skromnosti koju nisu promenile ni desetine miliona funti na računu.

Nastup koji je promenio sve

Kada se 2009. godine pojavila na sceni takmičenja "Britanija ima talenat", ova domaćica iz Škotske naišla je na podsmešljive poglede publike i pojedinih članova žirija. Međutim, onog trenutka kada je zapevala, njen raskošni glas u potpunosti je postideo sve koji su sumnjali u nju.

Iako su Sajmon Kauel i Pirs Morgan u početku pokazali skepticizam, za razliku od Amande Holden koja je od starta imala blagonaklon stav, kasnije su joj pružili punu podršku.

Suzan se do tog momenta nije profesionalno bavila pevanjem. Njena izvedba numere "I dreamed a dream" postala je jedan od najgledanijih televizijskih momenata 21. veka, sa više od sto hiljada pregleda na Jutjubu za svega nekoliko dana, prenosi španska "Marca". Njen debitantski album prodat je u više od deset miliona primeraka, a snimak njenog nastupa privukao je znatno veću pažnju publike nego inauguracija nekadašnjeg američkog predsednika Baraka Obame. Prema istraživanju lista "The Sun", politički događaj pratilo je 18.5 miliona ljudi, dok je nastup škotske pevačice videlo čak pet puta više gledalaca.

U pomenutom takmičenju zauzela je drugo mesto, nakon čega je usledila izuzetno uspešna muzička karijera koja joj je ubrzo donela zaradu od 22 miliona funti, navodi "Mirror".

Zdravstveni izazovi

Suzan i dalje stanuje u svojoj porodičnoj kući u Škotskoj. Odrasla je u velikoj porodici sa osmoro braće i sestara, a nakon smrti oca devedesetih godina, život je posvetila brzi o bolesnoj majci, koja je preminula 2007. godine. Komšije su svedočile da nakon majčine smrti danima nije izlazila iz kuće niti komunicirala sa okolinom.

Pogledajte u galeriji fotografije Suzan Bojl:

1/5 Vidi galeriju Suzan Bojl danas Foto: Ian Georgeson / Shutterstock Editorial / Profimedia, Robert Perry / Shutterstock Editorial / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

Pre svetske slave pevala je u crkvenom horu, a toj aktivnosti i volontiranju ostala je privržena i u kasnijim godinama.

Njen život obeležili su i ozbiljni zdravstveni problemi. Pre više od decenije dijagnostikovan joj je Aspergerov sindrom, o čemu je javno govorila za BBC 2013. godine, a bori se i sa epilepsijom i dijabetesom tipa 1. Publiku je iznenadila i vešću da je pretrpela moždani udar, ali je ogromnom voljom uspela da se oporavi i ponovo stane na scenu.

Skromnost uprkos milionima

Iako se njeno bogatstvo procenjuje na blizu 30 miliona dolara, Suzan izbegava luksuz. Odbila je da kupi raskošnu vilu i ostala je u svom rodnom domu zbog sentimentalne vrednosti, pa je samo pazazarila susednu kuću za 111.000 funti kako bi imala više prostora.

U razgovoru sa Pirsom Morganom otkrila je da nedeljno troši između 300 i 500 funti i da pažljivo raspolaže novcem. Na pitanje da li planira kupovinu skupocenog automobila marke "Lamborgini", kroz osmeh je upitala: "Da li je to piće? Ne, nemam skupocen auto".

Suzan Bojl danas Foto: Dymond/Thames / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada je reč o privatnom životu, pre izvesnog vremena mediji su pisali o njenoj vezi sa američkim lekarom njenih godina.

"Poslaću mu sliku kako sam smršala, ako je dobar dečko! Uživam u muškom društvu", izjavila je 2016. godine za "Mirror".

Uprkos velikom uspehu i više od 20 miliona prodatih ploča, Suzan preferira miran život u škotskom Blekburnu, gde uživa u svakodnevnim sitnicama poput ispijanja kafe u lokalnom kafiću. Ipak, muziku nije napustila, pa je tokom leta obradovala publiku novim pop-dens singlom "Just One Cornetto (ReMAXed)".

Pogledajte video: Holivudska glumica posetila Zlatibor