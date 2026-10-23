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Početkom 2000-ih bili su jedan od najslavnijih glumačkih parova na svetu. Proslavili su se u tinejdžerskoj seriji "One Tree Hill" gde su tumačili likove u povremenoj vezi, a Čed Majkl Mari i Sofija Buš ubrzo su obelodanili da su u ljubavi i van kamera. Tokom 2005. godine, kada su imali 22 i 23 godine, stupili su u brak posle dve godine zabavljanja, da bi se rastali svega pet meseci kasnije.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/5 Vidi galeriju Sofija Buš, Čed Majkl Mari Foto: ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia, HNW / PictureLux / Profimedia, SBM / PictureLux / Profimedia

Iako je glumica najpre tražila poništenje braka, proces je ipak okončan razvodom 2006. godine, u periodu dok su još uvek zajedno snimali pomenut hit. Danas, dve decenije kasnije, glumica je dala redak uvid u njihov odnos, koji su obeležili i skandali oko neverstva.

Gostujući u podkastu "Call Her Daddy" povodom predstojećih memoara "And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress", osvrnula se na taj deo prošlosti. Buš je priznala da ju je koleginica sa seta, Hilari Barton, svojevremeno izričito upozoravala da ne ulazi u vezu sa Marijem.

Kako je objasnila, Barton i Mari su "radili zajedno na drugoj seriji", što za Hilari nije bilo nimalo prijatno iskustvo. Opisujući je kao jednu od najbližih osoba na snimanju, Sofija je prenela njene reči: "Nemoj da izlaziš sa njim".

Sofija Buš, Čed Majkl Mari Foto: SBM / PictureLux / Profimedia

"Bio je to dobar savet, ali ja jednostavno nisam imala dovoljno snage ni iskustva. Moji prijatelji su se jedno vreme šalili da bi u rečniku pored reči 'lakoverna' stajala moja slika", dodala je glumica.

Na pitanje voditeljke Aleks Kuper da li je to narušilo njen odnos sa koleginicom, Buš je odgovorila: "Godinama sam mislila da smo se upravo zbog toga udaljile", potvrdivši da je u tom periodu osećala sramotu.

"Nisam je poslušala. Bila je u pravu u vezi sa tim kakav je on tada bio", rekla je i naglasila da je među njima dvema danas sve u najboljem redu.

Život posle razvoda

Tokom razgovora, Buš je otkrila i da je vremenom izgradila prijateljske odnose sa ženama sa kojima ju je Mari navodno varao dok su bili u vezi. Sam Mari se inače nikada nije javno oglašavao povodom optužbi o neverstvu.

"U knjizi sam pisala o prijateljstvima koja sam sklopila sa ženama za koje bi javnost verovatno pomislila da sa njima nikada ne bih progovorila, a koje danas izuzetno cenim", navela je povodom svojih memoara.

Sofija Buš, Čed Majkl Mari Foto: SBM / PictureLux / Profimedia

"I iskreno, kada pogledam sve te žene, kažem sebi — sve do jedne su sjajne. Imao si odličan ukus, brate, i čestitam ti na tome. Potpuno te razumem. Kada bi nas sve stavili u jedan red, izabrala bih bilo koju od nas", nastavila je u opuštenom tonu.

Glumica se kratko osvrnula i na sadašnji odnos sa bivšim suprugom, istakavši da joj je rad na sebi pomogao da danas bez neprijatnosti govori o prošlosti. Naglasila je da je sama stavila tačku na tu vezu i da bivšem partneru želi sve najbolje:

"Bili smo deca, u međuvremenu smo svi odrasli i postali roditelji. Nema nikakve loše krvi. Želim ti sve najbolje. Mogu da te pohvalim kao odraslu osobu i nadam se da je to osećanje obostrano."

Nakon razvoda od Marija, Sofija Buš je 2022. godine stupila u brak sa Grantom Hjuzom, ali je 13 meseci kasnije podnela zahtev za razvod. Prošle godine se venčala sa bivšom fudbalerkom Ešlin Haris, što su nedavno i javno potvrdile. Sa druge strane, Mari je od 2013. godine u vezi sa suprugom Sarom Remer, sa kojom ima troje dece.

(Kurir.rs/Jutarnji)

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