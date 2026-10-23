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Kajli Džener navodno je dobila oko pet miliona dolara za kratko pojavljivanje na reviji Viktorijas sikreta, održanoj 18. oktobra u Los Anđelesu. Prema medijskim napisima koji se pozivaju na anonimne izvore, njen honorar premašio je iznose isplaćene pojedinim poznatim supermodelima, uključujući Džidži i Belu Hadid, kao i Žizel Bundšen, koja je učestvovala putem video-snimka.

Pogledajte u galeriji fotografije Kajli Džener sa piste:

1/9 Vidi galeriju Kajli Džener nosi dijamantski grudnjak od 50 miliona dolara i bela krila na reviji Viktorijas sikret 2026 Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tvrdnja o zaradi potekla je iz izveštaja Roba Šutera, ali iznos nije potkrepljen javno dostupnim ugovorom niti nezavisnom potvrdom. Zato se poređenja sa honorarima drugih učesnica za sada zasnivaju na navodima neimenovanih sagovornika.

Prvi izlazak na pistu i grudnjak od 50 miliona dolara

Za svoj prvi nastup na reviji ovog brenda Kajli je dobila posebno istaknutu ulogu. Ponela je „Fantazi bra“, dijamantski grudnjak čija je procenjena vrednost 50 miliona dolara.

Foto: Jacob & Co. / Ferrari / Profimedia

Ovaj komad donjeg veša vratio se na pistu prvi put posle 2018. godine, kada ga je nosila Elsa Hosk. Njegovo predstavljanje tradicionalno je jedan od najiščekivanijih trenutaka revije, a među ženama koje su ga ranije nosile bile su Hajdi Klum, Tajra Benks, Adrijana Lima, Alesandra Ambrosio i Žizel Bundšen.

Ovogodišnji model izrađen je u saradnji sa juvelirskom kućom „Džejkob end ko“. Ukrašen je sa 4.410 prirodnih dijamanata, dok centralno mesto zauzima žuti dijamant od 75,54 karata. Na njegovoj izradi radilo je 15 majstora, kojima je bilo potrebno više od 1.000 sati.

Adrijen Kari javno kritikovala izbor Kajli

Foto: Victoria’s Secret / Ferrari / Profimedia

Odluka da upravo rijaliti zvezda i preduzetnica ponese ovaj komad nije naišla na odobravanje svih. Među najglasnijim kritičarkama bila je Adrijen Kari, pobednica prve sezone takmičenja „Američki top model“.

„Nemam ništa protiv Kajli Džener, ali ti nisi model“, rekla je tokom prenosa uživo, dovodeći u pitanje odluku da joj bude poveren jedan od najprepoznatljivijih komada u istoriji brenda.

Kari smatra da je ta čast trebalo da pripadne nekoj od najistaknutijih manekenki Viktorijas sikreta. Njene primedbe odnosile su se i na pravac kojim brend ide: prema njenom mišljenju, slava i uticaj na društvenim mrežama sve više potiskuju profesionalno manekensko iskustvo.

Zašto je brend izabrao baš nju

Pogledajte u galeriji fotografije sa revije:

1/33 Vidi galeriju Adriana Lima, Alesandra Ambrosio i Kendis Svonpul na reviji Viktorijas sikret 2026. u Kalver Sitiju Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kreativni direktor Adam Selman objasnio je izbor Kajli njenim uticajem koji obuhvata modu, televiziju, zabavu i popularnu kulturu. Ideja je bila da povratak čuvenog dijamantskog grudnjaka povežu sa neočekivanom učesnicom koja ima ogromnu publiku.

Njegovo objašnjenje odnosilo se na odluku o angažovanju Kajli i nije bilo naknadni odgovor na kritike Adrijen Kari. Upravo se u tom izboru vidi razlika između pristupa brenda i zahteva kritičara: Viktorijas sikret računa i na domet poznatih ličnosti, dok Kari prednost daje karijeri izgrađenoj na modnoj pisti.

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