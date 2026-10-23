Adriana Lima u neon zelenom čipkanom bodiju sa krilima od ružičastih cvetova na reviji Viktorijas sikret 2026.

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Adrijana Lima oduševila je milione ljudi, ali su joj sigurno najvažnija bila mišljenja njenih ćerki, sa kojima je pozirala pred reviju. Valentina (17) i Sijena (14) nosile su moderna modna izdanja, a podršku slavnoj brazilskoj manekenki pružila je i Mia Lemer, ćerka Andrea Lemera.

Podsetimo, Lima se u decembra 2024. udala za ovog filmskog producenta, sa kojim ima sina Sajana (4). To je njen drugi brak, u koji je uplovila osam godina nakon zvaničnog razvoda od Marka Jarića. Sa proslavljenim košarkašem venčala se na Dan zaljubljenih 2009. pa su se rastali 2014. Bivši supružnici su u prijateljskim odnosima i zajedno oddgajaju ćerke Sijenu i Valentinu.

Kako Andre Lemer iz prethodnog braka ima sina Lupa, Liminu porodicu sada čini petoro dece i svi zajedno žive u Majamiju, što ona ponosno ističe.

Slavna manakenka spada u grupu najpoznatijih manekenki na svetu, a sudeći po komentarima sa Instagram profila Victoria's Secret PINK, njene naslenice će postati nova generacija svetskih modela.

Mnogi sa oduševljenjem komentarišu fotografiju "modne kraljice Adrijane Lime" i njenih ćerki. sa kojima je u aprilu ove godine snimila kampanju "Po uzoru na mamu" za Victoria's Secret.

"Bilo je kao san i ispunjena sam kao majka", rekla je tada Adrijana Lima za People pa otkrila da obe njene ćerke maštaju da jednog dana ostvare velike karijere - jedna želi da bude glumica, a druga model.

"Imati ovu priliku da one i ja budemo zajedno na fotografisanju, bilo je zaista magično. Bio je to veoma poseban trenutak, posebno za Dan majki. I to je bio dan koji neću zaboraviti, i mislim da je to dan koji ni one neće zaboraviti u svom životu. To je njihovo prvo profesionalno fotografisanje", poručila je.

Lima o budućnosti svojih ćerki rekla sledeće: "Pa, uvek im kažem da ću podržavati sve što ih čini srećnim. Videla sam modnu industriju, poznajem sve i osećam se sigurno. Osećam se sigurno u vezi sa njima. Ako ne promene mišljenje, moguće je da mogu da rade zajedno. Sve dok budu želele da budu u modnoj industriji, mi ćemo ih podržavati., A ako žele da to promene i potraže nešto drugo, i to je u redu".

Ali iako Limine ćerke imaju manekenske ambicije, slavna mama je za People rekla da im nije dala bilo kakve smernice za poziranje za ovu kampanju. Umesto toga, pustila ih je da rade ono što im se činilo prirodnim. Našalila se da je "nisu ni pitale“.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Adrijana Lima