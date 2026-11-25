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Alfredo Džejms Paćino rođen je 25. aprila 1940. godine u njujorškom Istočnom Harlemu. Odrastao je u porodici sicilijanskih korena, a njegovo detinjstvo nije bilo nimalo lako. Roditelji su mu se razveli kada je imao samo dve godine, nakon čega se sa majkom preselio u južni Bronks, gde je živeo sa bakom i dekom.

Pogledajte u galeriji fotografije Ala Paćina:

1/8 Vidi galeriju Al Paćino Foto: Rojters, AP, Profimedia

Oca gotovo da nije ni poznavao, dok se majka Rouz borila sa ličnim problemima i teškim životnim okolnostima. Paćino je odrastao u siromaštvu, a jedino utočište pronalazio je u filmovima. Iako je veoma rano pokazivao dar za glumu, njegov put do uspeha bio je dug i neizvestan. Školu je napustio kao tinejdžer, a zbog neslaganja sa majkom oko odluke da se posveti glumi, jedno vreme je živeo i van porodičnog doma.

Presudna osoba u njegovom profesionalnom razvoju bio je učitelj glume Čarli Loton, a kasnije i legendarni Li Strazberg. Paćino se postepeno probijao na pozorišnim daskama, sve dok mu se nije ukazala prilika koja će mu zauvek promeniti život.

Uloga u "Kumu"

Godine 1972. Al Paćino je dobio ulogu koja ga je lansirala među najveće glumačke zvezde – lik Majkla Korleonea u filmu "Kum" reditelja Fransisa Forda Kopole. Ipak, njegov angažman nije prošao glatko. Producenti nisu bili uvereni da je on pravi izbor, smatrali su ga nedovoljno poznatim, a tokom snimanja je navodno postojala ozbiljna opasnost da ga zamene. Kopola je, međutim, čvrsto stao iza svoje odluke i ispostavilo se da je bio u pravu.

Al Paćino Foto: Profimedia

Dok je njegova karijera doživljavala procvat, Paćino se privatno suočavao sa ozbiljnim problemima. Iznenadna slava i pritisak filmske industrije teško su mu padali, pa je utehu tražio u alkoholu i tabletama za smirenje. Glumac je kasnije otvoreno govorio o periodu u kom je preterivao sa porocima, sve dok ga dugogodišnji prijatelj i mentor Čarli Loton nije upozorio da mora nešto da promeni.

Paćino je 1977. godine prestao da pije i rešio da se posveti oporavku. U autobiografiji "Sonny Boy" osvrnuo se i na teške gubitke bliskih prijatelja koji su preminuli zbog zloupotrebe narkotika.

Velike ljubavi, strah od braka i uloga oca

Jedna od najpoznatijih ljubavnih priča u Paćinovom životu bila je ona sa glumicom Dajan Kiton. Upoznali su se tokom rada na "Kumu", a njihova romansa se razvijala dok su snimali nastavke filma. Veza im je bila burna, obeležena raskidima i pomirenjima, i trajala je godinama. Kitonova nikada nije krila koliko je bila zaljubljena u Paćina, a u jednom trenutku je navodno želela da njihov odnos dobije ozbiljniji oblik. Ipak, do venčanja nikada nije došlo.

Dajana Kiton i Al Paćino u filmu Kum Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Tokom života povezivali su ga sa brojnim glumicama, među kojima su Džil Klejburg, Tjuzdej Veld, Marte Keler i Ketlin Kvinlan. Posebno se izdvojila njegova veza sa argentinskom glumicom Lusilom Solom, sa kojom je bio od 2008. do 2018. godine. Uprkos brojnim romansama, Paćino nikada nije stao pred oltar. U memoarima "Sonny Boy", objavljenim 2024. godine, iskreno je progovorio o svom odnosu prema braku, priznavši da je često izbegavao ozbiljne obaveze jer se plašio emotivne boli koju bi kraj takvog odnosa mogao da donese.

Iako se nikada nije oženio, Al Paćino se ostvario u ulozi oca. Prvu ćerku Džuli Mari dobio je 1989. godine sa učiteljicom glume Džen Tarant. Godinama kasnije ponovo je postao otac, ovoga puta blizanaca Antona i Olivije, koje je dobio sa glumicom Beverli D'Anđelo. Blizanci su rođeni u januaru 2001. godine, kada je Paćino imao 60 godina. Njegova veza sa Beverli trajala je od 1997. do 2003. godine, a nakon raskida bivši partneri nastavili su složno da odgajaju decu.

Al Paćino, Beverli D'Anđelo Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Veza sa 54 godine mlađom producentkinjom

Nakon brojnih ljubavnih priča, Paćino je ponovo dospeo u centar pažnje zbog romanse sa američkom filmskom producentkinjom Nur Alfalah. Njihova veza počela je da privlači medije 2022. godine, kada su zajedno viđeni u Los Anđelesu. Ono što je najviše zaintrigiralo javnost bila je ogromna razlika u godinama – Paćino je od Nur stariji čak 54 godine.

U maju 2023. godine svet je iznenadila vest da Nur Alfalah čeka dete sa Paćinom. Glumac je tada imao 83 godine, pa su se mnogi pitali kako će se snaći u ulozi oca u tako poznom dobu. Međutim, ova priča je ubrzo dobila neočekivani obrt. Prema pisanju portala TMZ, Paćino je u početku posumnjao da je dete njegovo i zahtevao je DNK test, verujući da zbog zdravstvenih problema više ne može da postane otac. Test je, prema istom izvoru, potvrdio njegovo očinstvo.

Al Paćino, Nur Alfalah Foto: A.I.M/BALD / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako je njihova romansa izazivala veliko interesovanje javnosti, Paćino je u oktobru 2024. godine potvrdio da više nije u emotivnoj vezi sa Nur. U razgovoru za magazin People izjavio je da trenutno nema partnerku, dok je njegov predstavnik za medije pojasnio da su njih dvoje ostali dobri prijatelji i da zajedno brinu o sinu Romanu.

Glumac iza sebe ima više od pet decenija blistave karijere, brojne nagrade, četvoro dece i ljubavne veze koje su decenijama punile novinske stupce. Nikada se nije ženio, a u autobiografiji "Sonny Boy" odškrinuo je vrata manje poznatih delova svoje intime. Čini se da mu je u ovoj životnoj fazi najvažnija upravo ona uloga koju ne igra pred kamerama – uloga oca.

(Kurir.rs/Net.hr)

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