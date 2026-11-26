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Fil Hartman, glumac i komičar poznat po emisiji „Subotom uveče uživo“, seriji „NewsRadio“ i glasovima u „Simpsonovima“, ubijen je 28. maja 1998. godine u svom domu u Ensinu, u Los Anđelesu. Imao je 49 godina. Njegova supruga Brin pucala je u njega dok je spavao, a nekoliko sati kasnije oduzela je sebi život. Njihov devetogodišnji sin Šon i šestogodišnja ćerka Birgen ostali su bez oba roditelja tokom jednog jutra.

Pogledajte u galeriji njegove fotografije:

1/8 Vidi galeriju Fil Hartman ubijen je u porodičnom domu nakon svađe sa suprugom Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia, IFA Film / United Archives / Profimedia

U trenutku smrti Hartman je imao uspešnu televizijsku karijeru, filmske angažmane i reputaciju glumca na kojeg kolege mogu da se oslone. Publika ga je poznavala po preciznim imitacijama i likovima kojima je i kratko pojavljivanje bilo dovoljno da ostanu upamćeni. O problemima u njegovom trećem braku mnogo više se saznalo tek nakon ubistva, kroz svedočenja prijatelja, članova porodice i policijsku rekonstrukciju događaja.

Veče je počelo izlaskom, a završilo se priznanjem ubistva

Brin je 27. maja izašla sa prijateljicom, scenaristkinjom i producentkinjom Kristin Zander. Fil je ostao zadužen za decu nakon odlaska dadilje. Kasnije te večeri Brin je posetila prijatelja Rona Daglasa i razgovarala sa njim o problemima sa suprugom, pre nego što se vratila kući.

Šta se tačno odigralo između supružnika nakon njenog povratka nije do kraja razjašnjeno. U kasnijim rekonstrukcijama pominjala se svađa, ali nije postojao pouzdan neposredni svedok njihovog poslednjeg razgovora.

Glumac i komičar Fil Hartman Foto: 20th Century Fox / Entertainment Pictures / Profimedia

Policija je verovala da je Hartman ubijen pre tri sata ujutru. Brin je u njega ispalila tri hica dok je ležao u krevetu, a zatim napustila kuću i ponovo otišla kod Daglasa. Tamo mu je priznala da je ubila supruga. On joj u početku nije poverovao, ali je situacija dobila drugačiji smisao kada je video oružje koje je ponela.

Prijatelj pronašao telo i pozvao policiju

Daglas je uzeo pištolj, a potom su se on i Brin vratili do kuće Hartmanovih, vozeći odvojene automobile. Kada je u spavaćoj sobi pronašao Filovo telo, pozvao je hitne službe.

Brin se u međuvremenu zaključala u sobu. Policajci su po dolasku počeli da izvode decu na bezbedno, a ona je potom oduzela sebi život. U kući je bilo još oružja: pištolj koji je Daglas prethodno uzeo od nje predao je policiji.

Vest se brzo proširila, dok su se ispred kuće okupljale televizijske ekipe. Za javnost je to bio šokantan zločin u domu poznatog komičara. Za Šona i Birgen bio je to trenutak u kojem su izgubili celu dotadašnju porodičnu svakodnevicu. Kasnije su brigu o njima preuzeli članovi porodice.

Šta je pokazao toksikološki nalaz

Glumac i komičar Fil Hartman Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Toksikološka analiza utvrdila je da je Brin u trenutku smrti imala alkohol, kokain i antidepresiv sertralin, poznat pod komercijalnim nazivom „Zoloft“, u organizmu. Koncentracija alkohola u krvi iznosila je 0,12 odsto, odnosno približno 1,2 promila, dok je lek pronađen u terapijskom rasponu. U Filovim nalazima nisu otkriveni alkohol ni ilegalne droge.

Nalazi su potvrdili upotrebu supstanci, ali sami po sebi nisu pružili konačan odgovor na pitanje zašto je Brin ubila supruga. Njeni raniji problemi sa zavisnošću i bračne svađe postali su važan deo kasnijih istraživanja njihovog života, ali motiv zločina nije moguće svesti na jednu dokazanu okolnost.

Prijateljica se protivila venčanju

Fil i Brin upoznali su se sredinom osamdesetih, nakon raspada njegovog drugog braka. Ona je pokušavala da izgradi karijeru modela i glumice, dok je on još tražio veliki profesionalni proboj. Venčali su se 1987. godine, kada je Hartman već postao član ekipe „Subotom uveče uživo“.

Biograf Majk Tomas u knjizi „You Might Remember Me: The Life and Times of Phil Hartman“ opisao je odnos u kojem su se smenjivali snažna privlačnost, svađe i pomirenja. Deo Filovih prijatelja imao je ozbiljne rezerve prema toj vezi.

Kada je glumici Kasandri Piterson, poznatoj po liku Elvire, rekao da namerava da zaprosi Brin, ona je reagovala:

„O, bože, ne!“

Hartman ju je zamolio da izađe iz njegove kancelarije, a nakon toga godinama nisu razgovarali.

„To je bio prvi i poslednji put da sam ga videla ljutog“, prisetila se Piterson. Njeno protivljenje braku i svađa sa Hartmanom opisani su u Tomasovoj biografiji.

Čestitka za rođenje deteta pretvorila se u pretnju

Posebno uznemirujuće svedočenje iznela je Filova druga supruga Lisa, sa kojom je posle razvoda ostao u prijateljskim odnosima. Kada se rodio Šon, poslala je čestitku paru.

Kako je kasnije ispričala, umesto odgovora dobila je Brinino pismo puno besa i pretnji, uključujući pretnju smrću. Taj događaj opisivan je i u biografiji i u televizijskim svedočenjima o Hartmanovom životu.

Ipak, sećanja ljudi iz njihovog okruženja nisu bila potpuno jednaka. Brinin brat Greg govorio je i o privrženosti supružnika i pokušajima da odnos poprave kroz savetovanje. Takva svedočenja pokazuju koliko je slika njihovog braka, posmatrana spolja, bila nepotpuna. Ni prijatelji koji su znali za sukobe nisu mogli da predvide šta će se dogoditi.

Pre televizijske slave dizajnirao je omote albuma

Filip Edvard Hartman rođen je 24. septembra 1948. godine u Brantfordu, u kanadskoj provinciji Ontario. Bio je četvrto od osmoro dece. Odrastanje u velikoj porodici kasnije je povezivao sa sopstvenom potrebom da privuče pažnju.

Glumac i komičar Fil Hartman Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

„Pretpostavljam da nisam dobio ono što sam želeo iz svog porodičnog života“, rekao je Hartman, „pa sam ljubav i pažnju počeo tražiti negde drugde.“

Porodica se preselila u Sjedinjene Države dok je još bio dete. Pre nego što je postao televizijsko lice, školovao se za grafičkog dizajnera i radio vizuelna rešenja za muzičare. Njegov rad obuhvatao je više od 40 omota albuma i promotivne materijale za izvođače među kojima su bili grupe „Poko“ i „Amerika“, kao i „Krozbi, Stils i Neš“.

Komediji se ozbiljnije okrenuo 1975. godine, kroz losanđelesku improvizacionu trupu „Graundlings“. Tamo je razvio sposobnost da brzo menja glasove, karaktere i način govora, a sarađivao je i sa Polom Rubensom na liku Pi-Vija Hermana. Bio je jedan od scenarista filma „Pi-Vijeva velika avantura“, koji je pomogao njegovom daljem proboju.

Čovek kojeg su u SNL-u zvali „Lepak“

U emisiju „Subotom uveče uživo“ stigao je 1986. godine i ostao osam sezona. Igrao je uz Dejnu Karvija, Džona Lovica, Kevina Nilona i Džen Huks, a među njegovim najpoznatijim imitacijama bili su Bil Klinton, Ronald Regan i Frenk Sinatra.

Koleginica Džen Huks dala mu je nadimak „Lepak“, jer je svojim pouzdanim nastupima povezivao ekipu i pomagao da skečevi funkcionišu. Nije morao da bude u centru svake scene da bi joj dao ritam i učinio druge glumce boljim. Kada je odlazio iz emisije, kolege su mu poklonile postolje sa bočicom lepka, kao doslovnu posvetu tom nadimku.

Glumac i komičar Fil Hartman Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

SNL je napustio 1994. godine. Potom je u seriji „NewsRadio“ igrao samouverenog i sujetnog radijskog voditelja Bila Meknila, jednu od svojih najprepoznatljivijih televizijskih uloga. Pojavljivao se i u filmovima, a njegova karijera u vreme ubistva nije pokazivala znake zastoja.

„Simpsonovi“ su ostali bez Troja Meklura i Lajonela Haca

Posebno mesto u njegovoj karijeri zauzimali su „Simpsonovi“. Hartman je pozajmljivao glas propalom glumcu Troju Mekluru i nepouzdanom advokatu Lajonelu Hacu, kao i drugim sporednim likovima. Njegov prepoznatljiv glas i način izgovaranja replika učinili su ih važnim delom sveta Springfilda.

Posle njegove smrti, Troj Meklur i Lajonel Hac povučeni su iz redovnih govornih uloga, umesto da im drugi glumac preuzme glas.

Hartman je iza sebe ostavio osam sezona skečeva, filmske nastupe i televizijske likove koji se i danas gledaju. Njegov život završio se u 49. godini, usred uspešne karijere, u zločinu koji je dvoje dece ostavio bez roditelja i njegove kolege bez saradnika kojeg su smatrale jednim od najpouzdanijih ljudi u poslu.

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